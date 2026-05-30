Surto de ebola na RDC: aumento de casos, falta de financiamento e desafios humanitários no leste do país

A epidemia de ebola na República Democrática do Congo atinge níveis críticos, com mais de mil casos suspeitos e quase 250 mortes. A OMS e organizações humanitárias alertam para a escassez de recursos, a redução de doações internacionais e a complexa situação de conflito que dificulta a resposta ao surto.

Um cartaz com os números de emergência para o ebola foi afixado na tenda da passagem de fronteira de Busunga, entre Uganda e a República Democrática do Congo, antes de ser fotografado por Badru Katumba, da AFP, em 18 de maio de 2026.

Desde a declaração oficial de surto feita pelo Ministério da Saúde da RDC em 15 de maio, a doença já se consolidou como a terceira maior epidemia já registrada no país. Os números continuam a subir nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, no leste da nação, onde foram contabilizados 1.077 casos suspeitos e 246 óbitos suspeitos, segundo o mais recente relatório dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da África (África‑CDC).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que, sem uma resposta robusta, o vírus tem potencial para se expandir além das fronteiras congolesas, tornando‑se possivelmente o surto mais letal da história.

"Estamos enfrentando um surto extremamente grave e difícil. Vai piorar antes de melhorar", declarou o diretor‑geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no início da semana, sublinhando a urgência de ações coordenadas. A OMS pretende mobilizar equipes de especialistas e equipamento médico para as áreas afetadas, mas os recursos da agência estão severamente comprometidos. A retirada dos Estados Unidos, que até então eram o maior doador individual, provocou um déficit que forçou a redução ou até o cancelamento de alguns programas.

A situação financeira se agravou ainda mais quando parceiros que haviam prometido quase 500 milhões de dólares para o combate ao surto revisaram suas contribuições para 290 milhões, como apontou Jean Kaseya, diretor‑geral da África‑CDC, em entrevista coletiva virtual em 29 de maio.

"As pessoas estão morrendo! Como alguém pode anunciar um compromisso de X milhões de dólares e, no dia seguinte, me ligar para dizer que foi um erro?

", questionou Kaseya, sem revelar os nomes dos financiadores. A Alemanha, atualmente principal contribuinte da OMS, também recuou, reduzindo o orçamento do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) para 2026.

Julia Stoffner, especialista em política de saúde da organização humanitária Brot für die Welt, explicou que a diminuição dos recursos voluntários à OMS e as retrações orçamentárias do BMZ comprometem a capacidade de resposta a emergências sanitárias em países do Sul Global, onde os sistemas de saúde já são frágeis. Organizações da sociedade civil, como a CARE e a Caritas, intensificaram seus apelos por maior investimento internacional em assistência e campanhas de educação.

Josué Ibulungu, responsável pelo escritório da Diakonie em Goma, relata que apenas 30 % da demanda de ajuda é atendida devido aos cortes de financiamento, o que dificulta inclusive a vacinação contra o ebola.

"Muitos hospitais foram destruídos pela guerra, o que impede médicos e enfermeiros de tratar pacientes com o equipamento necessário", afirmou. O conflito armado que persiste no leste da RDC há décadas - envolvendo forças governamentais, milícias, insurgentes e grupos criminosos - dificulta ainda mais a logística de resposta humanitária.

Apesar de o BMZ anunciar cerca de 160 milhões de euros (cerca de R$ 940 milhões) em ajuda ao desenvolvimento para 2026‑2027, esse valor representa redução em comparação aos anos anteriores, refletindo uma tendência de contenção orçamentária de longo prazo. O porta‑voz do ministério, Benedikt Schöneck, ressaltou que a prevenção de doenças não tem uma linha de orçamento específica, sendo tratada por meio de múltiplos programas, e que os cortes no apoio preventivo inevitavelmente resultarão em impactos negativos para a saúde pública na região





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