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Surto de Ebola na RD Congo atinge 86 mortes e se espalha para Uganda

Saúde Pública News

Surto de Ebola na RD Congo atinge 86 mortes e se espalha para Uganda
EbolaRD CongoIturi
📆6/7/2026 2:26 PM
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A República Democrática do Congo enfrenta um surto de Ebola com mais de 94% dos casos concentrados na província de Ituri. A doença já chegou a Uganda, com 19 casos confirmados. A OMS classifica o risco de disseminação na África Subsaariana como alto e anunciou um plano de US$ 518 milhões para combater a epidemia.

A República Democrática do Congo (RD Congo) registra 86 mortes e concentra mais de 94% das infecções em um surto da doença de Ebola causado pela cepa Bundibugyo , uma variante rara.

A província de Ituri, no leste congonês, permanece como o epicentro da epidemia, com 460 dos casos confirmados, o equivalente a mais de 94% das infecções. O surto foi declarado oficialmente em 15 de maio, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o vírus circulava na região havia cerca de dois meses antes da identificação formal da emergência.

Em boletim divulgado neste fim de semana, o Instituto Nacional de Saúde Pública da RD Congo alertou que a evolução dos casos sugere uma fase de transmissão sustentada da doença. Pacientes começaram a apresentar sintomas em diferentes períodos entre maio e início de junho, indicando que o vírus segue se espalhando entre a população. Atualmente, 267 pacientes permanecem hospitalizados ou em isolamento, enquanto apenas nove pessoas foram consideradas recuperadas. A taxa de letalidade do surto está em 17,6%

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