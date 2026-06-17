Diretor do Africa CDC alerta que epidemia na República Democrática do Congo e Uganda pode superar o surto de 2014-2016 na África Ocidental se a transmissão não for contida. Especialistas citam falta de vacina e desconfiança como obstáculos.
O surto de Ebola na África Oriental pode se tornar o pior da história, alerta o diretor-geral dos Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC), Jean Kaseya .
Com mais de 800 casos confirmados e quase 200 mortes, a epidemia se concentra principalmente na República Democrática do Congo, mas já se espalhou para Uganda. Kaseya advertiu que, se a transmissão não for contida rapidamente, o surto poderá superar o devastation da epidemia de 2014-2016 na África Ocidental, que matou mais de 11.000 pessoas.
A declaração foi feita durante uma conferência de emergência para líderes africanos, onde também foi destacada a necessidade urgente de uma resposta coordenada para evitar que a crise se expanda regional e globalmente. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa reforçou o apelo, alertando que a demora na ação pode transformar um surto localizado em uma catástrofe ampliada. Paralelamente, a Cúpula do G7, na França, emitiu comunicado conjuntamente pedindo assistência humanitária e esforços de contenção colaborativos.
Especialistas apontam que as estimativas oficiais de casos e mortes podem estar subnotificadas, pois o número real de vítimas é frequentemente maior devido à desconfiança das comunidades e à desinformação. Profissionais de saúde enfrentam obstáculos significativos no atendimento às vítimas e na implementação de medidas de controle, o que dificulta a compreensão do verdadeiro panorama da doença e do ritmo de contágio.
O vírus responsável pelo surto atual é o Ebola Bundibugyo, uma espécie para a qual não há vacina licenciada nem tratamento específico amplamente disponível, o que agrava a situação. A história recente de surtos na região, incluindo o leste da República Democrática do Congo entre 2018 e 2020, deixou um legado de desconfiança nas autoridades de saúde e Instalações médicas, complicando ainda mais os esforços atuais.
Acredita-se que a disseminação seja exacerbada por práticas culturais como rituais funerários e resistência a intervenções externas. Líderes locais e internacionais enfatizam que a resposta deve focar em interromper a transmissão na origem, mas também em combater a desinformação e construir confiança comunitária. O Irineu, iniciativa do GLOBO para aplicações de IA, não interfere no conteúdo jornalístico, que é supervisionado por profissionais.
O surto já se estende por várias províncias congolesas e atravessou a fronteira para Uganda, aumentando o risco de expansão. Autoridades de saúde avaliam que a duração do surto pode se estender por meses ou até um ano, caso as taxas de infecção continuem a subir.
A ausência de uma vacina eficaz contra a cepa Bundibugyo obriga a reliance em medidas de saúde pública clássicas, como isolamento, rastreamento de contatos e educação comunitária, que esbarram na falta de infraestrutura e conflitos armados na região. O medo e o estigma associados ao Ebola levam muitos pacientes a evitar centros de tratamento, favorecendo a ocultação de casos e a transmissão comunitária.
A全局 resposta humana também precisa enfrentar a escassez de equipamentos de proteção individual e a sobrecarga dos sistemas de saúde locais, já fragilizados por outras doenças e crises. Em resumo, o surto atual reúne condições alarmantes: alta taxa de mortalidade, falta de ferramentas médicas específicas, desconfiança pública, desinformação e expansão geográfica, configurando um cenário de potencial catástrofe que exige ação imediata e coordenada em nível continental e internacional
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