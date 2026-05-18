Surprezas na Seleção Brasileira para a Copa de 2026: Pronúncios no Gato e Neymar

A convocação da Seleção Brasileira, pelo técnico Carlo Ancelotti, tem o aspecto de ser surpreendente. Os goleiros Bento ou Hugo Souza, o meio-campo entre Paquetá e Andrey Santos, e o ataque, cujos nomes são Pedro e Neymar, podem representar surpresas em suas seleções.
A convocação da seleção brasileira para a Copa de 2026, pela escolha de Carlo Ancelotti, pode ser surpreendente em todos as posições. O goleiro com mais chances é o titular Alisson (Liverpool), seguido por Ederson (Fenerbahçe), mas há espaço ainda para o terceiro goleiro.
O jogo deverá estar entre Bento, do Al-Nassr, e Hugo Souza, do Corinthians. No meio-campo, é quase certo a presença de Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Danilo (Botafogo). A escolha entre Lucas Paquetá (Flamengo) e Andrey Santos (Chelsea) ainda será revelada. O ataque está cheio de opções, com a lesão de Estevão (Chelsea) abrindo um espaço para nomes como Rayan, Endrick e Igor Thiago.
Entre os mais cotados para a vaga estão Pedro e Neymar, ambos já presentes em Copas do Mundo
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