Supremo Tribunal Federal suspende aplicação da Lei da Dosimetria na execução penal de Nara Faustino de Menezes

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da aplicação da Lei da Dosimetria na execução penal de uma das condenadas pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. A medida foi tomada em razão da pendência de ações que contestam a Lei da Dosimetria. O ministro determinou que a execução da pena 'deverá prosseguir integralmente', com manutenção das medidas já impostas.

O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão da aplicação da Lei da Dosimetria (15.402/2026) na execução penal de Nara Faustino de Menezes, uma das condenadas por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

A aplicação da Lei está suspensa até o julgamento, pelo plenário do STF, das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7.966 e 7.967, que contestam a Lei da Dosimetria. Na decisão, Moraes disse que a execução da pena 'deverá prosseguir integralmente', com manutenção das medidas já impostas.

Segundo o ministro, a pendência das ações representa 'fato processual novo e relevante' que 'poderá influenciar no julgamento dos pedidos realizados pela defesa' de Nara Faustino, razão pela qual considerou recomendável 'a suspensão da aplicação da lei, por segurança jurídica'. A defesa de Nara Faustino havia pedido na sexta-feira (8) a imediata aplicação da Lei da Dosimetria, que alterou dispositivos da Lei de Execução Penal e do Código Penal para inserir novas regras de progressão de regime e remição da pena a condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito.

A legislação também criou causa especial de diminuição de pena para delitos praticados em 'contexto de multidão'. As mudanças têm impacto sobre condenados por tentativa de golpe de Estado e pelos atos antidemocráticos de 2023





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