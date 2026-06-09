Supremo Tribunal Federal estabelece nova regra de responsabilidade das plataformas de internet

O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu uma nova regra de responsabilidade das plataformas de internet, tornando-as responsáveis por conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos. A decisão é vista como corajosa e necessária por Gleisi, presidente do Senado, e pode ter consequências significativas para as empresas que operam nesse mercado.

Especializado na cobertura dos Três Poderes, é repórter há 15 anos, com passagens por Folha de São Paulo, Correio Braziliense, JOTA, Conjur e Revista Exame.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que amplia a responsabilização das plataformas de internet, como Google, Facebook e Twitter, é vista como corajosa e necessária por Gleisi, presidente do Senado. A norma fixada pelo STF estabelece que as plataformas são responsáveis por conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo.

A Câmara Brasileira de Economia Digital afirma que a tese fixada pela corte torna o ambiente digital brasileiro um dos mais juridicamente instáveis e regulatoriamente complexos do mundo democrático. A decisão do STF é resultado de uma longa e complexa discussão sobre a responsabilidade das plataformas de internet em relação aos conteúdos gerados por seus usuários.

A norma fixada pelo STF é um marco importante na regulação das plataformas de internet no Brasil e pode ter consequências significativas para as empresas que operam nesse mercado. A decisão do STF é um passo importante na direção de uma regulação mais forte das plataformas de internet e pode ajudar a proteger os direitos dos usuários e a manter a estabilidade do ambiente digital brasileiro





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Supremo Tribunal Federal Responsabilidade Das Plataformas De Internet Gleisi Presidente Do Senado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STF adia análise de recursos de Big Techs e especialista defende debate com três poderesO Supremo Tribunal Federal adiou para junho a análise de recursos de empresas como Google e Meta contra decretos que alteraram interpretação sobre regulação de redes. Especialista em regulação afirma que o debate deve envolver os três poderes e que a falta de clima político favorável, em ano eleitoral, dificulta uma solução. Ele alerta que a questão impactará diretamente o processo eleitoral brasileiro e que o país precisa definir que tipo de responsabilização deseja impor às plataformas digitais.

Read more »

Big techs movem artilharia pesada no STF para barrar decretos de LulaNa quarta-feira, Supremo julgará nove recursos sobre a nova regulação de redes; bolsonaristas tentam derrubar ações do governo no Congresso

Read more »

STF adia julgamento de pesquisa eleitoral da AtlasIntel; decisão deve ser tomada nesta terça-feiraSegundo interlocutores do ministro, o STF pretende pautar ainda nesta terça-feira em plenário a decisão sobre a possível suspensão de pesquisa eleitoral da AtlasIntel. A Corte entende que o efeito da decisão é baixo, pois a pesquisa já foi divulgada, mas o julgamento é importante para estabelecer padrões metodológicos e evitar que empresas de pesquisas desrespeitem normas comuns. A liminar parcial, que suspendeu a divulgação, não indica perigo se a metodologia for regular. A AtlasIntel afirma que outras 27 pesquisas não continham perguntas semelhantes e que está colaborando com a Justiça Eleitoral.

Read more »

Justiça é alvo de movimentos autoritários, diz FachinPresidente do Supremo Tribunal Federal defende independência do Poder Judiciário que é ameaçada por pressões internas e externas

Read more »