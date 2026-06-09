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Supremo Tribunal Federal estabelece nova regra de responsabilidade das plataformas de internet

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Supremo Tribunal Federal estabelece nova regra de responsabilidade das plataformas de internet
Supremo Tribunal FederalResponsabilidade Das Plataformas De InternetGleisi
📆6/9/2026 7:20 AM
📰CNNBrasil
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O Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu uma nova regra de responsabilidade das plataformas de internet, tornando-as responsáveis por conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos. A decisão é vista como corajosa e necessária por Gleisi, presidente do Senado, e pode ter consequências significativas para as empresas que operam nesse mercado.

Especializado na cobertura dos Três Poderes, é repórter há 15 anos, com passagens por Folha de São Paulo, Correio Braziliense, JOTA, Conjur e Revista Exame.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que amplia a responsabilização das plataformas de internet, como Google, Facebook e Twitter, é vista como corajosa e necessária por Gleisi, presidente do Senado. A norma fixada pelo STF estabelece que as plataformas são responsáveis por conteúdos gerados por terceiros em casos de crime ou atos ilícitos, sem prejuízo do dever de remoção do conteúdo.

A Câmara Brasileira de Economia Digital afirma que a tese fixada pela corte torna o ambiente digital brasileiro um dos mais juridicamente instáveis e regulatoriamente complexos do mundo democrático. A decisão do STF é resultado de uma longa e complexa discussão sobre a responsabilidade das plataformas de internet em relação aos conteúdos gerados por seus usuários.

A norma fixada pelo STF é um marco importante na regulação das plataformas de internet no Brasil e pode ter consequências significativas para as empresas que operam nesse mercado. A decisão do STF é um passo importante na direção de uma regulação mais forte das plataformas de internet e pode ajudar a proteger os direitos dos usuários e a manter a estabilidade do ambiente digital brasileiro

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Supremo Tribunal Federal Responsabilidade Das Plataformas De Internet Gleisi Presidente Do Senado

 

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