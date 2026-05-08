Supremo Tribunal Federal arquiva ação de Bolsonaro contra Lula e Gleisi por crimes contra a honra

O ministro Nunes Marques do STF arquivou uma ação apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a deputada Gleisi Hoffmann por supostos crimes contra a honra cometidos durante a campanha eleitoral de 2022. A PGR considerou que as declarações tinham caráter político-eleitoral e não configuravam infração penal, e concluiu não haver provas para abertura de ação penal.

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou, nesta quinta-feira (7), uma ação apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) por supostos crimes contra a honra cometidos durante a campanha eleitoral de 2022.

O ministro acompanhou manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou que as declarações tinham caráter político-eleitoral e não configuravam infração penal. A PGR também concluiu não haver provas para abertura de ação penal





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