Supremo Tribunal espanhol nega suspensão de financiamento público a Indra e Escribano

O Supremo Tribunal da Espanha negou a medida cautelar da Santa Bárbara contra subsídios públicos destinados a programas militares de 7,24 bilhões de euros, fortalecendo a parceria entre Indra e Escribano.

O Supremo Tribunal da Espanha proferiu uma decisão crucial que impacta diretamente o cenário da indústria de defesa nacional, rejeitando a medida cautelar solicitada pela Santa Bárbara , subsidiária da General Dynamics European Land Systems. A empresa buscava suspender o repasse de 3 bilhões de euros em subsídios públicos concedidos pelo Governo espanhol a uma joint venture formada por Indra e Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Esses recursos destinam-se ao pré-financiamento de dois programas de artilharia integrados à estratégia de modernização militar do país, cujos contratos totais alcançam a cifra expressiva de 7,24 bilhões de euros. A decisão do tribunal mantém o cronograma de investimentos estatal inalterado, frustrando as tentativas de interrupção imediata dos trâmites administrativos. Em sua petição, a Santa Bárbara argumentou pela nulidade dos empréstimos e de todos os atos administrativos relacionados, alegando que o processo de contratação não seguiu os trâmites legais adequados. Segundo a companhia, ela teria sido excluída do procedimento negociado sem publicidade realizado pelo Ministério da Defesa, o que teria ferido os princípios de concorrência. No entanto, a Sala do Contencioso-Administrativo do Supremo Tribunal espanhol foi categórica ao indeferir o pedido, declarando que não foram preenchidos os requisitos necessários para a aplicação de uma medida cautelar. O tribunal destacou que os prejuízos alegados pela empresa não passaram de meras suposições desprovidas de provas concretas, não tendo a requerente demonstrado qualquer dano iminente ou de difícil reparação que justificasse a suspensão dos programas de modernização. Este veredito representa um revés significativo na disputa travada entre a Santa Bárbara e a Indra pela liderança do setor de defesa terrestre na Espanha. A derrota judicial ocorre logo após o Ministério da Defesa ter negado o recurso administrativo interposto pela subsidiária da gigante americana General Dynamics contra a atribuição dos contratos mencionados. O governo espanhol justificou a escolha da parceria entre Indra e EM&E invocando cláusulas de segurança nacional e citando a suposta falta de competidores capazes de atender aos requisitos técnicos específicos dos Programas Especiais de Modernização. Enquanto o executivo busca elevar os gastos militares para 2% do PIB, a estratégia de desenvolvimento autônomo, ancorada em tecnologia nacional através de empresas escolhidas, parece ganhar força política em detrimento de outros players globais já estabelecidos. A disputa reflete a complexidade das licitações em setores estratégicos, onde as fronteiras entre a livre concorrência comercial e os interesses soberanos de segurança nacional se tornam cada vez mais tênues e judicializadas, colocando em xeque a posição de mercado de fornecedores históricos no território europeu





elpais_brasil / 🏆 21. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indústria De Defesa Supremo Tribunal Santa Bárbara Indra Segurança Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Diálogo vai resolver sucessão no Rio', diz Douglas Ruas, eleito presidente da AlerjDeputado do PL, que visa o posto ocupado interinamente pelo desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça estadual, diz que não tem 'qualquer interesse em batalha judicial'

Read more »

Governo de SC Critica Decisão do STF sobre Cotas Raciais em Instituições de EnsinoApós o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubar uma lei estadual que proibia cotas raciais em instituições de ensino superior, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, expressou sua insatisfação nas redes sociais, alegando que a legislação visava aprimorar e focar nos mais pobres, e não extinguir as cotas. A decisão unânime do STF considerou a lei inconstitucional, com o relator Gilmar Mendes liderando o placar de 10 a 0.

Read more »

Os SupremosAgora já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo, é o Supremo que ameaça a democracia

Read more »

El juicio de Kitchen devuelve el foco a Rajoy y sus cúpulas en el Gobierno y el PPLa Audiencia Nacional se prepara para interrogar por tercera vez en una vista al expresidente del Gobierno, que ya negó la caja b que el tribunal dio por probada

Read more »

Una trama entre despachos, comisionistas y chalés: el ‘caso Koldo’ toma forma en el SupremoEl juicio de las mascarillas retrata el acceso privilegiado de Aldama y el papel clave del entorno de Ábalos

Read more »

PGR e AGU pediram ao STF para rejeitar ação antidelação do PT desengavetada por MoraesManifestações foram enviadas há quatro anos; ministro pediu, no início do mês, inclusão de caso na pauta do Supremo

Read more »