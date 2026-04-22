Supremo Tribunal da Espanha absolve Neymar e dirigentes do Barcelona em caso de transferência

O Supremo Tribunal da Espanha confirmou a absolvição de Neymar e de dirigentes do FC Barcelona nas acusações de corrupção e fraude relacionadas à sua transferência para o clube em 2013, encerrando o caso sem condenações.

O Supremo Tribunal da Espanha proferiu um veredicto definitivo nesta quarta-feira, 22 de maio, confirmando a absolvição de Neymar Jr., o renomado jogador de futebol, e de diversos dirigentes do FC Barcelona em relação às acusações de corrupção e fraude que pairavam sobre a sua transferência para o clube catalão em 2013.

Esta decisão encerra um longo e complexo processo judicial que se iniciou há anos, com a confirmação da decisão favorável proferida em primeira instância em 2022. A absolvição significa que Neymar e os demais envolvidos na negociação não enfrentarão quaisquer sanções legais relacionadas a este caso específico.

A saga judicial teve início com uma denúncia apresentada pelo Ministério Público da Espanha e pela empresa DIS (Direitos de Imagem e Som), que detinha 40% dos direitos econômicos sobre o atleta na época da transferência. A DIS alegava ter sido financeiramente prejudicada devido a manobras ocultas e valores subdeclarados na transação, buscando reparação pelos supostos danos sofridos. A investigação se concentrou nas discrepâncias entre os valores inicialmente divulgados e os valores reais da transferência.

Inicialmente, o Santos FC e o FC Barcelona anunciaram a transferência de Neymar por aproximadamente 17 milhões de euros, com cerca de 7 milhões destinados à DIS, correspondente à sua participação nos direitos econômicos do jogador. No entanto, o Barcelona posteriormente revelou que o custo total da operação atingiu a marca de 57 milhões de euros, incluindo pagamentos efetuados a empresas ligadas ao pai de Neymar, o que levantou suspeitas sobre a real natureza da transação.

As investigações aprofundadas sugeriram que o valor total da transferência poderia ter ultrapassado os 80 milhões de euros, com a DIS alegando ter perdido potencialmente mais de 30 milhões de euros devido à suposta manipulação dos valores. O Ministério Público espanhol, em determinado momento do processo, chegou a solicitar a imposição de penas de prisão e multas significativas a Neymar, buscando responsabilizá-lo por supostas irregularidades e crimes de corrupção.

A defesa do jogador, por sua vez, apresentou argumentos sólidos, sustentando a ausência de qualquer irregularidade na negociação e defendendo que o crime de corrupção entre particulares não se aplicaria ao caso em questão, argumentando que a transação era uma negociação comercial legítima. A decisão do Supremo Tribunal da Espanha baseou-se na análise detalhada das provas apresentadas durante o processo e na avaliação da intenção dos envolvidos na negociação.

O tribunal concluiu que não foram encontradas evidências suficientes para comprovar a existência de fraude ou corrupção na transferência de Neymar para o Barcelona. A corte entendeu que, embora existam indícios de que os valores da transação foram estruturados de forma complexa, não houve intenção deliberada de prejudicar a DIS ou de ocultar informações relevantes.

Os magistrados enfatizaram que a contratação de Neymar foi resultado de uma decisão estratégica do FC Barcelona, que buscou antecipar a chegada do jogador e garantir a sua assinatura, mesmo que isso implicasse o pagamento de valores adicionais. O clube estava ciente da possibilidade de contratar Neymar gratuitamente ao final do seu contrato com o Santos, mas optou por acelerar a negociação para evitar a concorrência de outros clubes europeus.

A decisão do Supremo Tribunal encerra definitivamente este capítulo da vida de Neymar e dos dirigentes do Barcelona, permitindo que todos os envolvidos sigam em frente sem a sombra de acusações criminais. A absolvição representa um alívio para o jogador, que teve sua imagem e reputação questionadas durante anos devido a este processo judicial.

A decisão também reafirma a importância do devido processo legal e da presunção de inocência, garantindo que as acusações criminais sejam baseadas em provas concretas e não em meras especulações





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