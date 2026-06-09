Supremo julga ação que questiona anistia em Emenda Constitucional que perdoou descumprimento de cotas de recursos para candidaturas de mulheres e negros

Ação foi ajuizada pela Rede Sustentabilidade e pela Federação Nacional das Associações Quilombolas, alegando que as normas representam um retrocesso nas políticas afirmativas destinadas a ampliar a participação política de mulheres e pessoas negras.

devolveu para julgamento, nesta terça-feira 9, uma ação que questiona a Emenda Constitucional que perdoou partidos políticos pelo descumprimento do percentual de cotas mínimas de recursos para candidaturas de pessoas pretas e pardas em eleições anteriores.

Manifestou pela constitucionalidade integral da emenda à Constituição que perdoa sanções impostas a partidos que não cumpriram a cota de recursos a candidaturas de mulheres e negros nas eleições de 2022. Para Dino, a anistia prevista na norma promove um ‘retrocesso social’ proibido pela Constituição. O ministro afirma que a medida desresponsabiliza condutas ilícitas anteriores, convertendo uma política obrigatória em mera recomendação. A ação foi ajuizada pela Rede Sustentabilidade e pela Federação Nacional das Associações Quilombolas.

As entidades argumentam que as normas representam um retrocesso nas políticas afirmativas destinadas a ampliar a participação política de mulheres e pessoas negras. A Rede aponta que, segundo dados do IBGE e do Tribunal Superior Eleitoral, mulheres representam 51,11% da população brasileira, mas ocuparam apenas 15,8% das cadeiras em câmaras municipais nas eleições de 2020. Pessoas pretas e pardas, que somam cerca de 52% da população, também são sub-representadas nos legislativos municipais





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