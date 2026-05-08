Supremo interrompe julgamento sobre uso de bens públicos para socorrer Banco de Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino interrompeu o julgamento que decidirá se o governo do Distrito Federal pode usar bens públicos para socorrer o Banco de Brasília. Dino pediu destaque, o que paralisa a votação no plenário virtual e obriga a discussão em uma sessão presencial.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino interrompeu nesta sexta-feira 8 o julgamento que decidirá se o governo do Distrito Federal pode usar bens públicos para socorrer o Banco de Brasília.

Dino pediu destaque, o que paralisa a votação no plenário virtual e obriga a discussão em uma sessão presencial. O BRB atravessa uma crise em meio a suspeitas de fraudes bilionárias relativas à negociação de carteiras de crédito com o Banco Master. A Corte analisará a decisão liminar do ministro Edson Fachin que autorizou o GDF a utilizar imóveis públicos e ativos de empresas estatais para reforçar o capital do BRB. Até o julgamento, portanto, a determinação continuará a valer.

Cabe a Fachin, presidente do STF, definir a data em que a votação ocorrerá no plenário físico. O caso chegou ao Supremo a partir de um recurso do governo do DF contra uma decisão do Tribunal de Justiça local que suspendia trechos da lei distrital sobre o uso de bens para socorrer o banco.

Em seu voto por confirmar a liminar — antes da interrupção por Dino —, Fachin afirmou que o BRB desempenha um papel central no sistema financeiro local. O ministro destacou ainda que barrar medidas de recuperação poderia comprometer a "segurança das relações financeiras mantidas por milhares de cidadãos e empresas com a instituição"





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