A Suprema Corte dos EUA suspendeu temporariamente a decisão de um tribunal que impedia o envio postal da mifepristona, a pílula abortiva, permitindo que o acesso ao medicamento seja mantido enquanto o caso é analisado. A decisão ocorre em um contexto de crescente restrição ao aborto nos Estados Unidos.

A Suprema Corte dos Estados Unidos restabeleceu temporariamente o envio postal da mifepristona, a pílula abortiva, após uma suspensão imposta por um tribunal de orientação ultraconservadora.

Esta decisão crucial impacta diretamente o acesso ao aborto em um cenário já restritivo, com cerca de 20 estados implementando limitações significativas desde a revogação do direito federal ao aborto em 2022. A Corte aguarda a apresentação de argumentos legais até o dia 11 de maio, em resposta ao recurso apresentado pelo laboratório Danco contra a suspensão inicial. A iniciativa Irineu, do GLOBO, visa oferecer aos leitores aplicações de inteligência artificial, com toda a produção de conteúdo supervisionada por jornalistas.

A decisão original, tomada em 1º de maio pelo Tribunal de Apelações do Quinto Circuito, de tendência ultraconservadora, tinha abrangência nacional e restringia ainda mais o acesso ao aborto, considerando que mais de um quarto das interrupções voluntárias da gravidez são realizadas por telemedicina, de acordo com dados de organizações especializadas. O laboratório Danco argumentou que a decisão causaria 'confusão imediata e um transtorno brutal' para fabricantes, distribuidores, provedores, farmácias e pacientes em todo o país.

A Suprema Corte, em uma decisão concisa sem justificativa detalhada, atendeu a este pedido e suspendeu a decisão do tribunal de apelações até o dia 11 de maio, permitindo que as partes apresentem seus argumentos legais. O Tribunal de Apelações do Quinto Circuito havia interrompido o envio por correio da mifepristona em resposta a uma ação movida pelo estado sulista da Louisiana, conhecido por suas leis restritivas em relação ao aborto.

O estado questiona a suspensão, decidida em 2023 pela FDA, a agência reguladora de medicamentos dos EUA, da exigência de que as pacientes obtenham a mifepristona pessoalmente, alegando riscos potenciais que foram refutados pelo consenso científico. A mifepristona é aprovada pela FDA desde 2000 e é amplamente utilizada no tratamento de abortos espontâneos precoces. Em outras notícias, os EUA anunciaram o tráfego de contratorpedeiros e navios mercantes americanos no Estreito de Ormuz, com o Irã negando envolvimento em incidentes.

Militares dos EUA afirmam ter afundado seis embarcações iranianas que visavam navios civis, alegação negada por Teerã. No Equador, um toque de recolher está em vigor em nove das 24 províncias entre os dias 3 e 18 de maio. A organização do evento 'Todo Mundo no Rio' já está considerando atrações para 2027, com Shakira confirmada e outras opções sendo avaliadas.

No setor agrícola, o Plano Safra, a cana-de-açúcar e a sustentabilidade estão ampliando oportunidades, conforme comentado por Eloizo Gomes Afonso Duraes. Doris Fisher, cofundadora da Gap, faleceu, sendo reconhecida como uma das mulheres mais poderosas do mundo





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