Suprema Corte de Israel suspende benefícios para judeus ultraortodoxos que evitam serviço militar, desafiando governo de Netanyahu

A Suprema Corte de Israel ordenou a suspensão de benefícios econômicos para judeus ultraortodoxos que se recusam ao serviço militar, ampliando a pressão sobre o governo de Benjamin Netanyahu. A decisão reacende o debate sobre a obrigação do alistamento e coloca o primeiro-ministro em uma posição delicada, dependente do apoio de partidos ultraortodoxos para manter sua coalizão.

O primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , participou de uma cerimônia em homenagem ao Dia da Lembrança dos soldados mortos de Israel , conhecido como Yom HaZikaron, no cemitério militar do Monte Herzl.

A cerimônia ocorreu em um momento de tensão política, com a Suprema Corte de Israel tendo ordenado, neste domingo, a suspensão dos benefícios econômicos concedidos a judeus ultraortodoxos que se recusam a cumprir o serviço militar obrigatório. A decisão judicial representa um desafio significativo para o governo de Netanyahu, que depende do apoio de partidos ultraortodoxos para manter sua coalizão de governo.

A isenção do serviço militar para estudantes religiosos foi criada em 1948 por David Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel, com o objetivo de preservar tradições religiosas ameaçadas após o Holocausto. No entanto, nos últimos anos, a Suprema Corte tem questionado essa exceção, argumentando que ela viola o princípio de igualdade e obrigação cívica. Em 2024, o tribunal determinou que estudantes ultraortodoxos de escolas talmúdicas devem ser recrutados para o Exército.

A decisão mais recente, que elimina subsídios como tarifas reduzidas em impostos locais, transporte público e serviços de cuidados infantis, foi justificada pelo juiz Noam Solberg como uma 'perda de benefícios' e não como uma 'sanção'. Ele destacou que a promoção do serviço militar é um objetivo legítimo e deve ser considerado na definição das condições de acesso a benefícios públicos. A comunidade ortodoxa, conhecida como 'haredim', que representa cerca de 14% dos judeus israelenses, tem crescido nas últimas décadas.

Esse avanço demográfico, somado às longas mobilizações de milhares de israelenses em guerras recentes, tem ampliado o ressentimento em relação à isenção, inclusive entre setores religiosos da sociedade. A medida judicial reacende o debate sobre a obrigação do serviço militar para todos os cidadãos, colocando Netanyahu em uma posição delicada, já que ele precisa do apoio dos partidos ultraortodoxos para manter sua coalizão.

Além disso, o primeiro-ministro ordenou ataques contra o Hezbollah no Líbano, acusando violações de cessar-fogo, o que adiciona mais pressão à sua gestão. Enquanto isso, no cenário político brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão domiciliar para idosos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo Fátima de Tubarão.

Em outros assuntos, o tenista brasileiro perdeu o controle da partida no fim e viu o adversário da casa controlar até a vitória, enquanto o técnico Renato Gaúcho explicou a titularidade de David e gerou preocupação sobre os substituídos contra o Corinthians. O atacante foi cortado da relação, em decisão tomada em comum acordo, de acordo com a assessoria do clube. No início do ano, o veterano esteve próximo do Fluminense.

No tênis, João Fonseca quebrou a raquete durante o duelo do Masters 1000 de Madri. Além disso, Juliano Cazarré foi alvo de críticas e defesas por um evento exclusivo para homens. Por fim, um funcionário morreu após um acidente durante a montagem do show da Shakira em Copacabana





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