Suposto OVNI no Rio de Janeiro: novas imagens e controvérsias

Após relatos de luzes no céu feitos pelo influenciador Mayk Leão, internautas encontraram no Google Maps uma imagem que supostamente mostraria um OVNI. No entanto, a imagem é antiga e a Força Aérea descarta anomalias. Novo vídeo de Balneário Ipanema reacende debate.

O suposto avistamento de OVNI s no Rio de Janeiro continua gerando debate nas redes sociais, especialmente após o influenciador Mayk Leão relatar ter visto luzes e objetos inexplicáveis no céu.

A repercussão fez com que internautas vasculhassem o Google Maps em busca de evidências, levando à descoberta de uma imagem que, segundo eles, mostraria um objeto não identificado nas proximidades do local do ocorrido. As coordenadas apontadas ficam a cerca de 35 quilômetros da área onde Mayk fez seus relatos, intensificando as especulações sobre a natureza dos fenômenos.

No entanto, uma análise mais cuidadosa revela que a imagem do Google Maps é de setembro de 2023, quase três anos antes dos eventos relatados pelo influenciador. Isso significa que o registro não pode ser usado como prova de atividade recente, já que o aplicativo não oferece atualizações em tempo real.

Além disso, a Força Aérea Brasileira já havia informado que não detectou nenhuma atividade atípica na região durante o período mencionado, o que coloca em xeque as teorias de que haveria algo fora do comum acontecendo no espaço aéreo fluminense. Paralelamente, um novo vídeo viralizou nas redes sociais, gravado por Willyan Adriano por volta da 1h10 da manhã em Balneário Ipanema, no Rio de Janeiro.

As imagens, capturadas por uma câmera de monitoramento voltada para o calçadão, mostram objetos luminosos próximos à água, reacendendo o interesse pelo tema. Willyan afirma que estava com a esposa no momento da gravação e que as luzes se moviam de forma incomum, mas especialistas alertam que fenômenos como refletores, drones ou até mesmo lanternas de pescadores podem explicar o ocorrido. Até o momento, nenhuma autoridade confirmou a presença de OVNIs, e o mistério continua sem solução oficial





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