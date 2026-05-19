Superprodução de Quem ama cuida recria enchente devastadora em São Paulo

A nova novela Quem ama cuida impressiona com cenas realistas de catástrofe urbana, explorando a vulnerabilidade social e a luta pela sobrevivência através de uma infraestrutura técnica sem precedentes.

A nova produção televisiva intitulada Quem ama cuida chega com a promessa de impactar o público não apenas por sua trama envolvente, mas principalmente por sua grandiosidade técnica e visual.

A história, concebida sob a pena de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com a direção artística de Amora Mautner, inicia-se com um evento catastrófico: uma enchente devastadora que atinge a cidade de São Paulo. Esse cenário de caos serve como o ponto de partida para a jornada de Adriana, vivida por Letícia Colin, cuja vida é transformada radicalmente por perdas profundas e pela necessidade imediata de reconstruir sua existência em meio aos escombros de sua antiga realidade.

A recriação desse desastre natural exigiu da equipe de produção um esforço hercúleo e a mobilização de um aparato técnico complexo, visando entregar ao telespectador um realismo visceral. Para simular a força das águas e a intensidade do temporal, foram construídas estruturas imensas de chuva e trombas d'água controláveis que cobriam vastas áreas do set de gravação.

Letícia Colin descreveu a experiência como algo histórico, destacando a precisão com que a demolição de casas e a queda constante de água foram coordenadas, criando um ambiente imersivo que transportou o elenco para dentro da tragédia. A complexidade da montagem permitiu que a sensação de perigo e desolação fosse genuína, elevando o nível de entrega dramática dos envolvidos. No cerne do conflito emocional estão Adriana e seu marido, Carlos, interpretado por Jesuíta Barbosa.

O casal, que se preparava para comemorar o primeiro ano de matrimônio, vê seus planos serem aniquilados pela invasão das águas em suas residências e ruas. O que deveria ser um momento de celebração converte-se em uma luta desesperada pela sobrevivência. Jesuíta Barbosa ressalta que seu personagem assume uma trajetória heroica, mas que a trama utiliza a catástrofe para lançar luz sobre questões profundas de vulnerabilidade e desigualdade social.

A novela pretende expor o descaso com as populações mais pobres, que são as que mais sofrem durante temporais urbanos, transformando a ficção em um espelho de realidades dolorosas vividas por milhares de brasileiros. A intensidade das gravações também reverberou fortemente nos atores veteranos do elenco. Isabela Garcia, que dá vida a Elisa, enfatizou que a experiência foi emocionalmente exaustiva, envolvendo diversas noites de filmagens intensas.

Para ela, a possibilidade de vivenciar a realidade de pessoas que perdem tudo foi o aspecto mais impactante, exigindo a transmissão de sentimentos de tristeza, dificuldade e, simultaneamente, a força necessária para resistir. Tony Ramos, com sua vasta trajetória de quase cinco décadas na emissora, afirmou que, apesar de já ter participado de diversas cenas de temporais ao longo de sua carreira, jamais testemunhou uma estrutura de enchente com tal nível de veracidade.

A escala dos equipamentos, a queda de árvores e postes e o desmoronamento de casas criaram um cenário de veracidade impressionante que surpreendeu até mesmo os mais experientes. Para os talentos mais jovens, como João Victor Gonçalves, que interpreta o personagem Maurício, conhecido como Mau Mau, a produção foi transformadora. Ele destacou o peso físico da cena, mencionando a dificuldade de locomoção contra a força da água e o esforço exigido pelo corpo.

Mais do que o desafio físico, o ator sentiu a dor da perda ao presenciar a destruição cenográfica, o que facilitou a conexão emocional com a dor real de tantas vítimas de enchentes. A sinergia entre a superprodução técnica e a entrega interpretativa do elenco visa, portanto, não apenas o espetáculo visual, mas a humanização da tragédia, tornando a obra um relato potente sobre resiliência e a fragilidade da vida diante da natureza e da negligência social





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