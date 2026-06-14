Supermercados do Rio se transformam em espaços gourmet com serviços premium e experiências de compra

A gourmetização toma conta dos supermercados do Rio de Janeiro, que investem em produtos importados e serviços exclusivos para atrair consumidores em busca de qualidade e experiencias. Reportagem percorre lojas de grandes redes e mostra como a compra do dia a Dia virou um evento gastronômico.

Os supermercados do Rio de Janeiro passaram por uma transformação significativa, deixando de ser apenas locais de abastecimento para se tornarem espaços de experiência e desejo.

Esse fenômeno, conhecido como gourmetização, se manifesta em corredores que lembram vitrines premium, com produtos importados e serviços que antes eram restritos a empórios de luxo. Em lojas de redes como Pão de Açúcar, Prezunic, Guanabara, Supermarket e Mundial, é possível encontrar degustações diárias, consultores de vinhos de plantão, aulas de culinária ao vivo e até mesmo uma 'Beer Cave' - uma câmara fria onde o cliente escolhe cervejas já geladas, experimentando a sensação de estar em uma caverna de bebidas.

No Prezunic, por exemplo, a adega conta com mais de 1.250 rótulos de vinhos, espumantes e uísques, com sommeliers auxiliando os clientes, enquanto o açougue oferece a marca própria La Hacienda, importada da Argentina. A gourmetização atende a uma mudança no comportamento do consumidor, que, diante da redução de orçamento para restaurantes, busca se permitir pequenos prazeres dentro de casa.

Segundo Fábio Queiróz, presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), as classes populares destinam cerca de 60% de sua renda aos supermercados, e a classe média, que frequenta menos restaurantes, busca opções de qualidade para refeições caseiras. Assim, as redes investem em produtos como queijos finos, massas de grife, chocolates belgas e vinhos de países como Chile, Portugal, Argentina e Itália, oltre serviços personalizados, como o atendimento do consultor Mário Gabriel Silva, que aprende com os clientes e divide conhecimentos sobre harmonização.

Essa nova realidade transforma a ida ao mercado em um evento social e sensorial, onde a compra de itens básicos vem acompanhada de descobertas e prazeres gastronômicos





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