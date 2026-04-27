Superiate ligado a oligarca russo atravessa Estreito de Ormuz em meio a tensões

O superiate 'Nord', associado a Alexey Mordashov, navegou pelo Estreito de Ormuz, uma rota estratégica bloqueada devido ao conflito entre EUA e Irã, levantando questões sobre como obteve permissão para a travessia.

Um superiate de luxo, o 'Nord', com impressionantes 142 metros de comprimento, e fortemente associado ao bilionário russo Alexey Mordashov , sancionado internacionalmente, realizou uma passagem notável pelo Estreito de Ormuz no último sábado, dia 25.

Esta travessia é particularmente significativa devido ao contexto geopolítico tenso na região, com o estreito sendo um ponto crítico no conflito latente entre os Estados Unidos e o Irã. Dados de rastreamento naval revelam que o 'Nord' zarpou de uma marina em Dubai na tarde de sexta-feira, por volta das 14h GMT, e navegou pelo estreito na manhã seguinte, chegando a Muscat, em Omã, no início da manhã de domingo.

A ousadia da viagem levanta questões sobre como uma embarcação de lazer, com suas características de luxo e complexidade, conseguiu obter permissão para navegar por uma rota que tem sido severamente restrita pelo Irã desde fevereiro. A restrição iraniana ao tráfego no Estreito de Ormuz, uma via marítima vital que normalmente transporta cerca de 20% do petróleo mundial, tem causado preocupação global.

Apenas um número limitado de navios, predominantemente cargueiros, tem conseguido passar diariamente por essa rota estratégica, em comparação com a média de 125 a 140 passagens diárias antes do aumento das tensões em 28 de fevereiro. Os Estados Unidos, em resposta às ações iranianas, implementaram um bloqueio a portos iranianos, intensificando ainda mais a situação. A ligação entre o superiate 'Nord' e Alexey Mordashov é bem documentada, embora o bilionário russo não figure oficialmente como proprietário.

Investigações baseadas em dados de navegação e registros corporativos russos de 2025 revelaram que a embarcação foi registrada em 2022 em nome de uma empresa russa cuja beneficiária final é sua esposa. Essa empresa está sediada em Cherepovets, a mesma cidade onde se encontra a sede da Severstal, a siderúrgica de propriedade de Mordashov.

Mordashov, conhecido por sua proximidade com o presidente Vladimir Putin, foi alvo de sanções tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, devido aos seus laços com o Kremlin. A Rússia e o Irã compartilham uma longa história de aliança, que se fortaleceu nos últimos anos, culminando em um acordo em 2025 que ampliou a cooperação em áreas cruciais como inteligência e segurança.

A visita do chanceler iraniano, Abbas Araqchi, à Rússia nesta segunda-feira, para se reunir com o presidente Putin, após negociações com mediadores no Paquistão e em Omã, sublinha a crescente colaboração entre os dois países. A passagem do 'Nord' pelo Estreito de Ormuz, portanto, ocorre em um momento de intensa atividade diplomática e estratégica na região.

O 'Nord' é um exemplo de opulência e engenharia naval avançada, ostentando 20 cabines luxuosas, uma piscina deslumbrante, um heliponto para conveniência e até mesmo um submarino pessoal, de acordo com a publicação especializada Superyacht Times. A embarcação, avaliada em mais de 500 milhões de dólares, representa um símbolo do estilo de vida luxuoso associado a oligarcas russos. A falta de comentários de um representante de Mordashov sobre a travessia do 'Nord' apenas aumenta o mistério em torno da operação.

A capacidade de um iate de tal magnitude, ligado a uma figura sancionada, de navegar por uma rota tão sensível levanta questões sobre a eficácia das sanções internacionais e a possibilidade de contornos. A situação no Estreito de Ormuz permanece volátil, com o risco de escalada sempre presente. A passagem do 'Nord' serve como um lembrete da complexidade das relações geopolíticas na região e da influência de atores poderosos em um cenário global em constante mudança.

A monitorização contínua do tráfego naval e a análise das atividades de indivíduos sancionados são cruciais para garantir a segurança marítima e a estabilidade regional





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