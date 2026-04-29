Suinocultura Brasileira Consolida Posição Global em 2025

Relatório da ABPA aponta o Brasil como quarto maior produtor e terceiro maior exportador mundial de carne suína, com VBP de R$ 63,1 bilhões e consumo per capita em alta.

O ano de 2025 marcou um período de notável solidez e consolidação para o setor de carne suína no Brasil, elevando o país a uma posição estratégica no cenário global do comércio de proteínas.

De acordo com o abrangente Relatório Anual da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), o Brasil se estabeleceu como o quarto maior produtor mundial de carne suína e o terceiro maior exportador, um feito alcançado em meio a um ambiente internacional altamente competitivo e com pressões significativas nos custos de produção, especialmente relacionados aos insumos agrícolas. Este desempenho robusto é resultado de investimentos contínuos em eficiência operacional, expansão para novos mercados e uma forte integração entre todos os elos da cadeia produtiva, desde a produção primária até a indústria frigorífica e a exportação.

O Valor Bruto de Produção (VBP) da suinocultura atingiu a expressiva marca de R$ 63,1 bilhões em 2025, refletindo a escala e a sofisticação do setor. O volume total produzido alcançou 5,592 milhões de toneladas, assegurando a posição do Brasil entre os principais atores globais na produção de carne suína.

A concentração da produção na região Sul do país continua sendo um fator determinante, com Santa Catarina liderando a capacidade de abate com 18 plantas sob inspeção federal, seguida de perto pelo Paraná, com 16 plantas, e pelo Rio Grande do Sul, com 14. Minas Gerais e São Paulo também apresentam uma participação relevante, com 14 e 6 estabelecimentos, respectivamente, demonstrando a crescente diversificação geográfica da produção.

A estabilidade da oferta e a previsibilidade do setor são garantidas por um número considerável de matrizes ativas, um elemento crucial para o planejamento e a continuidade da produção. No que tange aos custos de produção, a alimentação animal representa a maior parcela das despesas, impactando diretamente a rentabilidade dos produtores.

Milho e farelo de soja, que compõem aproximadamente 90% da ração utilizada na suinocultura, expõem o setor à volatilidade do mercado de grãos, exigindo estratégias de gestão de risco e busca por alternativas para mitigar os efeitos das flutuações de preços. Em resposta a este desafio, a cadeia produtiva tem intensificado a adoção de tecnologias inovadoras, como biodigestores, que permitem a transformação de resíduos da produção em energia, reduzindo custos operacionais e promovendo práticas mais sustentáveis.

Essa iniciativa demonstra o compromisso do setor com a responsabilidade ambiental e a busca por soluções eficientes para a gestão de recursos. O mercado interno continua sendo um importante destino para a produção de carne suína, com 72,99% da produção sendo destinada ao consumo doméstico em 2025. O consumo per capita atingiu uma média de 19,1 quilos por habitante ao ano, evidenciando a crescente aceitação da carne suína como uma proteína essencial na dieta dos brasileiros.

Esse aumento no consumo interno é impulsionado pela diversificação de produtos, pela melhoria da qualidade e pela crescente conscientização sobre os benefícios nutricionais da carne suína. O desempenho no mercado externo também foi notável, com as exportações atingindo 1,510 milhão de toneladas, o que representa 27,01% da produção nacional. Essa performance gerou uma receita de US$ 3,6 bilhões, contribuindo significativamente para a balança comercial do país.

A carne suína brasileira alcançou 94 países em 2025, expandindo sua presença internacional e consolidando o Brasil como um fornecedor global confiável e competitivo. Atualmente, o Brasil detém uma participação de 15,2% no mercado mundial de exportação de carne suína, demonstrando o potencial de crescimento do setor.

A manutenção do status sanitário favorável é um pilar fundamental para a competitividade do setor, com o país sendo reconhecido como livre de Peste Suína Africana, uma condição essencial para a abertura e a manutenção de mercados importadores. A ABPA ressalta ainda o impacto socioeconômico positivo da cadeia produtiva, com municípios que abrigam plantas frigoríficas tendendo a apresentar maior dinamismo econômico, geração de empregos, aumento da renda e melhoria nos indicadores de desenvolvimento local, conforme dados da FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

O setor de carne suína, portanto, não apenas impulsiona a economia nacional, mas também contribui para o desenvolvimento social e regional





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