Suécia Revê o Papel da Tecnologia na Educação, Voltando às Raízes com Livros e Fichários

Em uma guinada educacional, a Suécia busca reduzir o uso de telas em sala de aula, priorizando livros e métodos tradicionais. A medida visa combater distrações digitais e melhorar o desempenho dos alunos, mas levanta debates sobre o futuro profissional e a economia do país.

A Suécia, outrora um farol de inovação tecnológica na educação , está a dar um passo atrás, trocando as telas pelos livros. Uma nova política educacional visa reduzir drasticamente o uso de dispositivos digitais nas salas de aula, uma medida que, segundo críticos, pode comprometer o futuro profissional dos estudantes e a própria economia do país nórdico. Em uma escola de ensino médio em Nacka, perto da capital Estocolmo, observam-se mudanças notáveis.

Os alunos do último ano sacam seus laptops, mas a dependência dessas máquinas parece ter diminuído. Uma professora relata que voltou a imprimir materiais e que uma plataforma digital de matemática foi substituída por aulas baseadas exclusivamente em livros didáticos. Esta cena contrasta com a imagem da Suécia como uma nação de vanguarda digital, conhecida por seu alto nível de conhecimento tecnológico e seu vibrante ecossistema de startups. Os laptops tornaram-se onipresentes nas escolas suecas entre o final dos anos 2000 e o início da década de 2010, com dados oficiais de 2015 indicando que cerca de 80% dos alunos do ensino médio tinham acesso individual a um dispositivo digital. A obrigatoriedade do uso de tablets na pré-escola foi introduzida em 2019 pelo governo anterior, do Partido Social Democrata, com o objetivo de preparar as crianças para um mundo cada vez mais digital. No entanto, a atual coalizão de direita, que assumiu o poder em 2022, está a redefinir a abordagem educacional. Joar Forsell, porta-voz de educação do Partido Liberal – cujo líder é o atual Ministro da Educação da Suécia – explica a nova diretriz: Estamos, na verdade, a tentar livrar-nos das telas ao máximo possível. Para alunos mais velhos, o uso pode ser um pouco mais liberal, mas com os mais jovens, acredito que não deveríamos usar tela nenhuma. O slogan desta nova filosofia educacional, que se traduz de forma aproximada como 'da tela para o fichário', enfatiza a crença dos governantes de que o ensino longe dos ecrãs promove melhor concentração e o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita. A partir de 2025, as pré-escolas deixarão de ser obrigadas a utilizar ferramentas digitais, e as crianças só receberão tablets após os dois anos de idade. Além disso, uma proibição de telemóveis em escolas entrará em vigor ainda este ano, mesmo para fins educacionais. As escolas já receberam mais de 2,1 mil milhões de coroas suecas (aproximadamente 200 milhões de dólares ou 1 bilhão de reais) em subsídios para investir em livros didáticos e material de apoio para professores. Um novo currículo centrado nos livros didáticos está previsto para 2028. Forsell defende apaixonadamente a abordagem tradicional: Ler livros de verdade e escrever em papel de verdade, contar com números reais em papel de verdade, é muito melhor para fazer as crianças absorverem o conhecimento necessário. Esta mudança radical de rumo ocorreu após uma consulta pública em 2023, que envolveu académicos, organizações educacionais, agências públicas e municipalidades. Sissela Nutley, neurocientista afiliada ao Instituto Karolinska, em Estocolmo, e parte do grupo de pesquisadores que expressou preocupações sobre o uso de ferramentas digitais, corrobora essa visão. Ela aponta para uma crescente consciência dos transtornos causados pela tecnologia nas salas de aula. Nutley observa que a distração é um problema significativo, com alunos a perderem a concentração ao observar o que outros fazem nos seus ecrãs. Ela também cita um corpo cada vez maior de pesquisas internacionais que sugerem que a leitura em dispositivos digitais pode dificultar a compreensão textual pelas crianças. A posição da Suécia no ranking PISA, que avalia o desempenho estudantil em leitura, matemática e ciências, tem sido motivo de preocupação. Após ocupar posições de destaque, o país sofreu uma queda acentuada em 2012 e, apesar de uma breve recuperação, registou outro declínio significativo em matemática e leitura em 2022. Embora ainda ligeiramente acima da média da OCDE, os resultados de leitura da Suécia em 2022 foram inferiores aos de países como Reino Unido, EUA, Dinamarca e Finlândia. Um dado alarmante é que 24% dos estudantes suecos entre 15 e 16 anos não atingiram o nível básico de compreensão de textos. Forsell lamenta que as crianças que passaram pelo sistema escolar com uso intensivo de telas estejam a ficar para trás em avaliações internacionais. Pesquisas anteriores já haviam destacado a alta incidência de distrações digitais nas salas de aula suecas e correlacionado o uso intenso de aparelhos digitais em aulas de matemática com resultados inferiores. No entanto, Andreas Schleicher, diretor de Educação da OCDE, adverte contra a atribuição de causalidade direta. Ele sugere que a adoção mais “extrema” da tecnologia pela Suécia, em comparação com outros países, provavelmente influenciou os resultados. Schleicher critica a forma como o país implementou muitos aparelhos e tecnologia nas salas de aula sem uma intenção pedagógica clara ou metas definidas





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