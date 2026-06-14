Suécia e Tunísia se enfrentam na Copa do Mundo de 2026

A Suécia e a Tunísia se enfrentarão no domingo, às 23h, no Estádio de Monterrey, no México, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

A Suécia e a Tunísia se enfrentarão no domingo, às 23h, no Estádio de Monterrey, no México, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

A partida também contará com a participação da Alemanha e do Japão. A transmissão da partida será feita pela TV Globo, Sportv e CazéTV. A Suécia irá com uma equipe com Kristoffer Nordfeldt, Carl Starfelt, Gustaf Lagerbielke, Nilsson Lindelöf e Daniel Svensson, Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari e Jesper Karlström, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres e Alexander Isak.

Já a Tunísia irá com uma equipe com Abdelmouhib Chamakh, Yan Valéry, Montassar Talbi, Omar Rekik e Ali Abdi, Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Anis Ben Slimane e Ismaël Gharbi, Elias Achouri e Firas Chawat. Outros jogos da Copa do Mundo de 2026 incluem a partida entre a Costa do Marfim e o Equador, e a partida entre a Escócia e o Haiti.

A partida entre a Suécia e a Tunísia é um dos jogos mais esperados do Grupo F. A Suécia tem uma equipe forte com jogadores experientes, enquanto a Tunísia tem uma equipe jovem e cheia de talento. A partida entre a Suécia e a Tunísia é um desafio importante para ambas as equipes, e será interessante ver como elas se enfrentarão no campo.

A Copa do Mundo de 2026 é um evento importante para o futebol mundial, e a partida entre a Suécia e a Tunísia é um dos jogos mais esperados do torneio. A Suécia e a Tunísia têm uma longa história de confrontos no futebol, e a partida entre elas é sempre um evento importante. A Suécia tem uma equipe forte e experiente, enquanto a Tunísia tem uma equipe jovem e cheia de talento.

A partida entre a Suécia e a Tunísia é um desafio importante para ambas as equipes, e será interessante ver como elas se enfrentarão no campo. A Copa do Mundo de 2026 é um evento importante para o futebol mundial, e a partida entre a Suécia e a Tunísia é um dos jogos mais esperados do torneio. A Suécia e a Tunísia têm uma longa história de confrontos no futebol, e a partida entre elas é sempre um evento importante.

A Suécia tem uma equipe forte e experiente, enquanto a Tunísia tem uma equipe jovem e cheia de talento. A partida entre a Suécia e a Tunísia é um desafio importante para ambas as equipes, e será interessante ver como elas se enfrentarão no campo. A Copa do Mundo de 2026 é um evento importante para o futebol mundial, e a partida entre a Suécia e a Tunísia é um dos jogos mais esperados do torneio.

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