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Suco de tomate e soja reduz marcadores inflamatórios em adultos obesos, aponta estudo científico

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Suco de tomate e soja reduz marcadores inflamatórios em adultos obesos, aponta estudo científico
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📆6/8/2026 4:14 PM
📰JornalOGlobo
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Pesquisa publicada em Molecular Nutrition & Food Research demonstra que quatro semanas de consumo diário de suco enriquecido com licopeno e isoflavonas diminuem significativamente IL‑5, IL‑12p70 e GM‑CSF em adultos obesos, sugerindo potencial ação anti‑inflamatória.

Um estudo recém‑publicado na revista Molecular Nutrition & Food Research apontou que a ingestão diária de um suco misto de tomate e soja pode exercer um efeito anti‑inflamatório significativo em indivíduos com obesidade.

O ensaio clínico incluiu participantes com idade entre trinta e sessenta anos, todos apresentando índice de massa corporal elevado, e avaliou o impacto de um suco enriquecido com licopeno - o pigmento vermelho do tomate - e isoflavonas - compostos bioativos da soja. Durante quatro semanas, os voluntários consumiram, de forma aleatória, 250 ml do suco contendo 54 mg de licopeno e quase 190 mg de isoflavonas, enquanto outro grupo recebeu um suco controle elaborado com tomates de polpa amarela praticamente desprovido de pigmentos vermelhos e sem adição de soja.

Após um período de lavagem, os grupos trocaram de intervenção, permitindo a comparação cruzada dos efeitos. Os exames de sangue realizados ao término de cada fase revelaram uma redução estatisticamente significativa nos níveis de três citocinas inflamatórias: interleucina‑5 (IL‑5), interleucina‑12p70 (IL‑12p70) e fator estimulador de colônias de granulócitos‑macrófagos (GM‑CSF). Esses marcadores são tradicionalmente associados a processos inflamatórios crônicos, como asma, doenças pulmonares e a inflamação de baixo grau observada em indivíduos obesos

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