Suco de fruta diário pode reduzir sintomas de depressão, aponta estudo

Pesquisa da Universidade de Newcastle mostra que incluir um copo de suco 100% natural ou smoothie na dieta diária, como parte das cinco porções de frutas e vegetais, está associado à melhora do bem-estar mental e à redução de marcadores de depressão.

Um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, trouxe evidências de que a inclusão de suco de fruta 100% natural ou smoothies na dieta pode trazer benefícios para o bem-estar mental .

Publicados no British Journal of Nutrition, os resultados indicam que pessoas com baixo consumo de frutas e vegetais que adicionaram um copo diário de suco ou smoothie às suas refeições apresentaram redução nos índices de depressão. A pesquisa contou com a participação de 42 adultos que inicialmente consumiam duas ou menos porções de frutas e vegetais por dia. Durante quatro semanas, os participantes receberam apoio financeiro e educacional para aumentar a ingestão desses alimentos.

Eles foram divididos em dois grupos: um que consumia apenas frutas e vegetais inteiros, e outro que, além disso, incluía um copo diário de suco de fruta ou smoothie. Ao final do período, ambos os grupos conseguiram aumentar significativamente o consumo de frutas e vegetais, mas apenas o grupo que ingeriu suco ou smoothie relatou uma melhora mensurável nos marcadores de depressão, com pontuações 2,52 pontos menores em uma escala de 27 pontos. Essa diferença, embora modesta, foi estatisticamente significativa.

A pesquisadora Courtney Neal, que liderou o estudo durante sua passagem pela Universidade de Newcastle e agora atua na Universidade de Liverpool, destacou a importância de soluções simples e econômicas para superar as barreiras comuns ao consumo de cinco porções diárias. O custo elevado dos produtos frescos é frequentemente citado como um obstáculo, especialmente no contexto do custo de vida no Reino Unido.

O estudo mostrou que o consumo de suco ou smoothie não prejudicou a ingestão de fibras, já que ambos os grupos aumentaram o consumo de fibras em 8 a 10 gramas por dia. Isso refuta a preocupação de que substituir frutas inteiras por suco poderia reduzir a qualidade nutricional da dieta.

Oliver Shannon, professor de Nutrição e Envelhecimento na Universidade de Newcastle e coautor do estudo, ressaltou que beber um copo de suco de fruta ou smoothie pode ser uma estratégia viável para ajudar as pessoas a atingirem a meta de cinco porções diárias. Ele também destacou que os resultados corroboram pesquisas anteriores que associam o consumo de sucos cítricos a melhorias no fluxo sanguíneo cerebral e na função cognitiva.

Embora o estudo seja promissor, os pesquisadores alertam que são necessárias investigações mais aprofundadas, principalmente em indivíduos com problemas de saúde mental diagnosticados. Atualmente, apenas 17% dos adultos e 10% dos adolescentes no Reino Unido consomem as cinco porções diárias recomendadas de frutas e vegetais. Este estudo oferece uma abordagem prática e baseada em evidências para aumentar esse número, com potenciais benefícios adicionais para a saúde mental.

A pesquisa foi financiada pela The Juice Association, o que levanta questões sobre possíveis conflitos de interesse, mas os autores afirmam que o desenho do estudo e a análise dos dados foram conduzidos de forma independente. A comunidade científica aguarda novas pesquisas para confirmar esses achados e explorar mecanismos subjacentes, como o papel dos fitonutrientes e antioxidantes presentes nos sucos de frutas.

Enquanto isso, os resultados oferecem um incentivo adicional para incluir uma variedade de frutas e vegetais na dieta, seja na forma inteira ou processada, como sucos e smoothies, desde que sem adição de açúcares. A chave parece estar no equilíbrio e na moderação, garantindo que o consumo de sucos não substitua a ingestão de frutas e vegetais inteiros, ricos em fibras e outros nutrientes essenciais.

O estudo também abre caminho para intervenções nutricionais mais acessíveis, especialmente em tempos de crise econômica, onde o preço dos alimentos saudáveis pode ser proibitivo. Oferecer suporte financeiro e educacional, como foi feito na pesquisa, pode ser uma estratégia eficaz para promover mudanças duradouras nos hábitos alimentares. A pesquisa foi realizada com um número pequeno de participantes, o que limita a generalização dos resultados, mas fornece uma base sólida para estudos futuros com amostras maiores e mais diversificadas.

Em suma, o estudo sugere que algo tão simples quanto um copo de suco de fruta por dia pode contribuir não apenas para a ingestão recomendada de frutas e vegetais, mas também para a saúde mental, um benefício adicional que merece atenção





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