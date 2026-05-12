Subprocurador diz que não há prazo para liberar área da explosão no Jaguaré: ‘Primeiro é confortar as pessoas’

Um acidente no cruzamento do bairro Marcos Freire, na Zona Leste de Porto Velho (RO), deixou uma vítima na última segunda-feira, 11. O motociclista Wesley Rafael de Almeida do Nascimento, de 21 anos, avançou a preferencial e acabou colidindo com um veículo de passeio. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem de moto colide com a lateral do carro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o acidente, o repórter Richard Nunes, do programa Rondônia Ao Vivo, foi agredido com capacete de moto e xingado por populares e familiares da vítima. As imagens estão sendo analisadas pela polícia e os agressores já foram identificados. O repórter não sofreu ferimentos e passa bem. O jornal afirmou que as imagens estão sendo analisadas pela polícia, e que os agressores fugiram do local depois do ataque, mas já foram identificados. Eles devem responder por lesão corporal e por tentativa de impedir o exercício da profissão jornalística.

Um acidente no cruzamento do bairro Marcos Freire, na Zona Leste de Porto Velho (RO), deixou uma vítima na última segunda-feira, 11. O motociclista Wesley Rafael de Almeida do Nascimento, de 21 anos, avançou a preferencial e acabou colidindo com um veículo de passeio.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o jovem de moto colide com a lateral do carro. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o acidente, o repórter Richard Nunes, do programa Rondônia Ao Vivo, foi agredido com capacete de moto e xingado por populares e familiares da vítima. As imagens estão sendo analisadas pela polícia e os agressores já foram identificados.

O repórter não sofreu ferimentos e passa bem. O jornal afirmou que as imagens estão sendo analisadas pela polícia, e que os agressores fugiram do local depois do ataque, mas já foram identificados. Eles devem responder por lesão corporal e por tentativa de impedir o exercício da profissão jornalística





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