Subem os preços do óleo de motor e alerta de escassez no Oriente Médio

A guerra no Oriente Médio e os danos a instalações importantes na região têm levado à elevação dos preços do óleo de motor nos Estados Unidos. Com a paralisação do Estreito de Ormuz, alguns dos tipos mais populares do óleo de motor podem ficar em falta, exigindo a adição de um feriado na troca de óleo ou o uso de óleos de qualidade inferior.

Os preços do óleo de motor nos Estados Unidos estão subindo rapidamente, alertando que uma escassez possa ser causada pela guerra no Oriente Médio devido aos danos a instalações importantes na região e à paralisação do Estreito de Ormuz.

O risco é que alguns dos tipos mais populares do óleo fiquem em falta, obrigando os motoristas a adiar a troca de óleo ou a utilizarem óleos de qualidade inferior.

'Estamos prevendo uma escassez - não tenho dúvidas disto', declarou Holly Alfano, CEO da Independent Lubricant Manufacturers Association (ILMA), uma associação comercial do setor, aoTom Glenn, presidente e fundador da Petroleum Trends International e editor na JobbersWorld





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