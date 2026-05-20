Sub-registro de nascimentos e óbitos no país cai para menor taxa em quase dez anos

A pesquisa do IBGE mostra que a parcela de crianças nascidas sem registro em cartório caiu para 0,95% no país, o menor percentual da série histórica da pesquisa. O índice de sub-registro também apresentou queda desde 2015, com exceção de 2020, afetado pela pandemia. O percentual de subnotificação também caiu, indicando que menos nascidos vivos foram notificados.

A parcela de crianças nascidas sem registro em cartório caiu para 0,95% no país, segundo dados do IBGE . Em 2024, o número estimado de nascidos vivos foi de 2.398.634, e o percentual de sub-registro foi menor que em 2023.

O índice de sub-registro apresentou queda desde 2015, com exceção de 2020, afetado pela pandemia. O percentual de subnotificação também caiu, indicando que menos nascidos vivos foram notificados. Esses índices são calculados pelo IBGE a partir do pareamento de informações entre o Registro Civil e o Ministério da Saúde. O registro civil é essencial para garantir o direito à cidadania e acesso a serviços como educação e saúde.

As taxas de sub-registro e subnotificação são diferentes entre as regiões, com maior percentual nas Norte e Nordeste e menores nas regiões Sul e Sudeste. A campanha ‘É Meu’ do Boticário, que inclui plataforma digital, clipe educativo e produto com renda revertida ao Instituto Liberta, orienta famílias sobre limites do corpo na infância





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IBGE Sub-Registro Subnotificação Registros Acesso À Cidadania Direito Humano Básico Registro Civil Estatísticas Pandemia Diferenças Regionais Campanha ‘É Meu’ Autonomia Corporal Proteção Infantil

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Grátis! Academia Brasileira de Letras exibe documentário sobre trajetória de Zuenir Ventura | Rio de JaneiroAutor do clássico '1968: o Ano Que Não Terminou', jornalista completa 95 anos em junho

Read more »

Primeiros sub-20 convocados para Copa desde Ronaldo em 1994Rayan e Endrick, ambos de 19 anos, são os primeiros sub-20 convocados para uma Copa desde Ronaldo em 1994 e a primeira dupla jovem desde 1966. Descubra a trajetória dessas promessas da seleção, seus recordes em clubes como Palmeiras, Vasco e Lyon, e como eles se encaixam na estratégia de Ancelotti para a renovação da equipe.

Read more »

Justiça recebeu 2,9 milhões de ações sobre jornada de trabalho desde 2015Levantamento mostra que, dos casos já definidos, a maioria terminou em acordos ou decisões parcialmente procedentes

Read more »

Sub-registro de óbitos de menores de um ano é mais que o triplo do nacionalA pesquisa ‘Estimativas de Sub-Registro de Nascimentos e Óbitos (2024)’ veiculada pelo IBGE conclui que a taxa de sub-registro de óbitos de menores de um ano no país é superior ao triplo da taxa média nacional. Essa informação é resultado de uma análise dos dados dos cartórios com os registros do Ministério da Saúde.

Read more »