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Sub-registro de nascimentos e óbitos no país cai para menor taxa em quase dez anos

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Sub-registro de nascimentos e óbitos no país cai para menor taxa em quase dez anos
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📆5/20/2026 1:31 PM
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A pesquisa do IBGE mostra que a parcela de crianças nascidas sem registro em cartório caiu para 0,95% no país, o menor percentual da série histórica da pesquisa. O índice de sub-registro também apresentou queda desde 2015, com exceção de 2020, afetado pela pandemia. O percentual de subnotificação também caiu, indicando que menos nascidos vivos foram notificados.

A parcela de crianças nascidas sem registro em cartório caiu para 0,95% no país, segundo dados do IBGE . Em 2024, o número estimado de nascidos vivos foi de 2.398.634, e o percentual de sub-registro foi menor que em 2023.

O índice de sub-registro apresentou queda desde 2015, com exceção de 2020, afetado pela pandemia. O percentual de subnotificação também caiu, indicando que menos nascidos vivos foram notificados. Esses índices são calculados pelo IBGE a partir do pareamento de informações entre o Registro Civil e o Ministério da Saúde. O registro civil é essencial para garantir o direito à cidadania e acesso a serviços como educação e saúde.

As taxas de sub-registro e subnotificação são diferentes entre as regiões, com maior percentual nas Norte e Nordeste e menores nas regiões Sul e Sudeste. A campanha ‘É Meu’ do Boticário, que inclui plataforma digital, clipe educativo e produto com renda revertida ao Instituto Liberta, orienta famílias sobre limites do corpo na infância

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