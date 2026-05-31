Suíça 1, Jordânia 0: Gol do Brasil contra a Jordânia no Mundial de 2018

A Suíça venceu a Jordânia por 1 a 0 no jogo de abertura do Mundial de 2018, com o gol marcado por Breel Embolo em pênalti.

Oportunidade perdida Mousa Al Tamari (Jordania), de cabeça do meio da área. Assistência de Ehsan Haddad com um cruzamento. Finalização defendida em direção ao centro do gol.

Mousa Al Tamari (Jordania) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Falta cometida por Mahmoud Al Mardi (Jordania). Gol!!! Suíça 1, Jordania 0.

Breel Embolo (Suíça) converte o pênalti com um finalização com o pé direito no lado direito do gol. Pênalti Suíça. Remo Freuler sofreu falta dentro da área. Defesa do goleiroFinalização defendida no lado esquerdo do gol.

Johan Manzambi (Suíça) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Breel Embolo. Oportunidade perdida Manuel Akanji (Suíça), de cabeça de muito perto. Assistência de Rubén Vargas com um cruzamento após escanteio.

Finalização bloqueada, Johan Manzambi (Suíça) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Granit Xhaka. Falta cometida por Saed Al Rosan (Jordania). Oportunidade perdida Granit Xhaka (Suíça), finalização com o pé esquerdo de fora da área.

Assistência de Johan Manzambi. Mousa Al Tamari (Jordania) sofre uma falta no campo defensivo. Mousa Al Tamari (Jordania) sofre uma falta no campo adversário. Falta cometida por Mahmoud Al Mardi (Jordania).

Impedimento, Suíça. Breel Embolo tentou um passe em profundidade que encontrou Rubén Vargas em posição irregular. Oportunidade perdida Dan Ndoye (Suíça), finalização com o pé esquerdo do lado direito da área. Assistência de Granit Xhaka N.Rubén Vargas (Suíça) sofre uma falta na lateral esquerda.

Impedimento, Suíça. Johan Manzambi tentou um passe em profundidade que encontrou Rubén Vargas em posição irregular. Impedimento, Suíça. Nico Elvedi tentou um passe em profundidade que encontrou Breel Embolo em posição irregular





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mousa Al Tamari Ehsan Haddad Suíça Jordânia Breel Embolo Rubén Vargas Granit Xhaka Johan Manzambi Saed Al Rosan Falta Pênalti Impedimento Cruzamento Escanteio Passe Em Profundidade Posição Irregular

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Como o resgate na caverna da Tailândia em 2018 moldou a operação no LaosKengkard Bongkawong, que atuou na operação de 2018, diz que sua vivência traz confiança para a equipe

Read more »

Scotland vs Curaçao: Curaçao vence com gol de Tahith Chong em partida movimentadaA seleção de Curaçao derrotou a Escócia por 1 a 0 em um jogo com várias faltas e oportunidades perdidas. O gol da vitória foi marcado por Tahith Chong no segundo tempo, com assistência de Armando Obispo. A partida também foi marcada por múltiplas infrações cometidas por jogadores de ambas as equipes.

Read more »

Flamengo vence Coritiba com gol de Samuel Lino e domina ofensivamente a partidaNa noite de [data], o Flamengo superou o Coritiba por 1 a 0 no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O único gol foi marcado por Samuel Lino, em chute de fora da área, após passe de Pedro. O time carioca controlou as ações ofensivas e criou várias oportunidades, mas contou apenas com a efetividade de Lino para definir o confronto. O Coritiba, apesar da disposição, pouco ameaçou e saiu derrotado.

Read more »

Veja o gol de Bahia x Botafogo: Huguinho faz gol antológicoBahia e Botafogo estão se enfrentando, na tarde deste sábado (30), em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro.

Read more »