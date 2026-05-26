Stylebar acelera expansão nacional com modelo "easy beauty" e linha vegana de cosméticos

Rede de salões Stylebar, pioneira no conceito de "easy beauty" no Brasil, amplia sua presença com novas unidades em shopping e planeja ingressar em Goiânia, Rio, MG e ES, enquanto consolida linha própria de produtos veganos e sustentáveis.

A rede de salões Stylebar , fundada em São Paulo em 2018, está vivenciando um momento decisivo de expansão no Brasil, impulsionada por um público feminino que valoriza praticidade sem abrir mão da qualidade da experiência.

Pioneira no conceito de "easy beauty" no país, a empresa oferece serviços ágeis e personalizados, pensados para mulheres com rotinas cada vez mais aceleradas. Ao entrar no salão, a cliente pode escolher entre um catálogo pré-definido de tratamentos, realizar o procedimento em menos de uma hora e sair pronta para o dia, tudo isso sem a necessidade de agendamento prévio. Para quem prefere o planejamento tradicional, a marca também mantém a opção de marcar horário, garantindo flexibilidade total.

"Ao chegar, a cliente escolhe o serviço em um catálogo prévio e, em pouco menos de uma hora, na maioria dos casos, sai do salão pronta para aproveitar o novo visual. Outro diferencial é a possibilidade de atendimento sem hora marcada", afirma Gisela Prochaska, CEO do Stylebar. Além dos serviços de beleza, a Stylebar lançou sua própria linha de cosméticos naturais, veganos e com embalagens 100% recicláveis.

Essa vertical de produtos não só amplia a acessibilidade de preços, mas também reforça o posicionamento da marca junto ao público preocupado com sustentabilidade. O sucesso da estratégia refletiu-se nos resultados financeiros: em 2025 a rede faturou 23 milhões de reais, superando os 20 milhões registrados no ano anterior, e projeta alcançar 30 milhões de reais em receita já em 2026.

Atualmente, a empresa opera 10 unidades - nove na capital paulista e uma em Campinas - e tem a próxima inauguração marcada para um shopping em Higienópolis, onde será testado o modelo de loja dentro de centros comerciais.

"A resistência que tínhamos era por conta da localização das lojas, que pode variar. Você pode estar alocado perto da saída do shopping ou nos fundos, vai depender do que estiver disponível no momento e de como o negócio funciona. Em Higienópolis, identificamos uma oportunidade estratégica em um corredor com alta circulação, alinhado ao perfil da marca", explica a diretora.

Com a operação consolidada em São Paulo, a estratégia de crescimento agora se volta para a região Sudeste, com planos de chegar ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A CEO destaca que o modelo ganhou força na capital paulista devido à dinâmica acelerada das consumidoras, que priorizam conveniência e flexibilidade.

"O importante era consolidar a marca e crescer dentro do espaço onde o negócio foi construído para, então, explorar outros estados", diz Prochaska. O primeiro passo fora de São Paulo já está em curso: a abertura de uma unidade em Goiânia, no Setor Marista, prevista para agosto. Essa expansão para a capital goiana sinaliza o início de uma presença mais ampla da franquia em todo o território nacional, reforçando a proposta de beleza rápida, acessível e sustentável





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