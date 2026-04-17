Street Fighter: Novo Filme Estreia em Outubro com Elenco de Peso e Trailer Divulgado

A aguardada adaptação cinematográfica do clássico jogo de luta dos anos 90, 'Street Fighter', chegará aos cinemas em outubro. Dirigido por Kitao Sakurai, o longa promete ação e nostalgia, com um elenco estelar que inclui Jason Momoa, 50 Cent e Noah Centineo. A trama, ambientada em 1993, mergulha os espectadores em uma perigosa conspiração durante o World Warrior Tournament, onde os icônicos lutadores Ryu e Ken Masters terão que enfrentar seus limites.

A espera dos fãs de videogames e cinema está prestes a acabar. O filme “ Street Fighter ”, inspirado no mundialmente famoso jogo de luta que marcou os anos 1990, tem sua estreia confirmada para outubro deste ano, e para aumentar a expectativa, um empolgante trailer já foi disponibilizado. A direção está a cargo de Kitao Sakurai, conhecido por seu trabalho no humor ácido, mas que agora se aventura em um universo de ação e artes marciais.

O elenco é um dos grandes atrativos do longa, reunindo nomes de peso como Jason Momoa, que recentemente brilhou como Aquaman, o renomado rapper 50 Cent e o jovem talento Noah Centineo, que conquistou o público em “Para todos os garotos que já amei”. A promessa é de um filme que honre o legado do jogo, trazendo elementos que agradarão tanto aos nostálgicos quanto a uma nova geração de espectadores. A narrativa de “Street Fighter” se desenrola em 1993, um período que evoca a era de ouro dos arcades e da cultura pop dos anos noventa. A história acompanha os carismáticos lutadores Ryu, interpretado por Andrew Koji, e Ken Masters, vivido por Noah Centineo. Eles são atraídos para o World Warrior Tournament por ninguém menos que a enigmática Chun-Li, personagem de Callina Liang. No entanto, o que parece ser apenas mais um campeonato de artes marciais esconde uma trama sombria e mortal, uma conspiração elaborada que desafiará os limites físicos e psicológicos dos competidores. Ryu e Ken não apenas precisarão lutar contra adversários formidáveis, mas também enfrentarão seus próprios medos e demônios internos, em uma jornada que explora temas de honra, redenção e a busca pela verdade. O filme expande o universo do jogo ao apresentar personagens queridos de forma reimaginada e ao introduzir novas dinâmicas entre eles. A ambientação em 1993 permite reviver a estética e a atmosfera da época, com referências visuais e sonoras que certamente farão os fãs se sentirem transportados para o passado. O elenco de “Street Fighter” é um verdadeiro espetáculo à parte, com rostos que combinam força, carisma e reconhecimento internacional. Jason Momoa assume o papel de Blanka, o icônico lutador brasileiro, conhecido por sua força bruta e aparência selvagem, prometendo cenas de ação eletrizantes. O rapper 50 Cent dá vida a Balrog, um dos antagonistas mais temidos da franquia, com sua presença imponente. O lutador de luta livre Joe Anoai, mundialmente conhecido como Roman Reigns, interpreta Akuma, o demônio da luta, uma figura de poder e perigo iminente. David Dastmalchian se junta ao time como M. Bison, o líder da Shadaloo e um dos vilões mais memoráveis da série, trazendo sua versatilidade para o papel. Cody Rhodes, um lutador profissional renomado, encarna Guile, o soldado americano com um corte de cabelo inconfundível e um forte senso de justiça. Eric André, conhecido por seu humor excêntrico, assume o papel de Don Sauvage, adicionando um toque de imprevisibilidade à dinâmica do elenco. A trilha sonora também é um ponto de destaque, apresentando uma versão inédita da poderosa música 'Ambitionz az a ridah', originalmente criada por Tupac Shakur para o lendário boxeador Mike Tyson nos anos 1990, adicionando uma camada extra de atitude e peso à experiência cinematográfica. A estreia está marcada para o dia 15 de outubro, com grandes expectativas de que o filme se torne um sucesso de bilheteria e um marco para as adaptações de jogos para o cinema





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