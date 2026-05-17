Strasbourg x Monaco: Último jogo antes da Olimpíada

Um jogo equilibrado no final da Liga dos Campeões, com duas grandes chances desperdiçadas por cada equipe.

Gol! Strasbourg 1, Monaco 1. Martial Godo ( Strasburgo ) finalização com o pé direito do meio da área para o centro do gol. Assistência de Julio Enciso .

Oportunidade perdida Folarin Balogun (Monaco), finalização com o pé direito com muita distância vindo do lado direito. Assistência de Maghnes Akliouche depois de um contra-ataque. Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Simon Adingra (Monaco) de cabeça do lado esquerdo da pequena área.

Assistência de Jordan Teze. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Ansu Fati (Monaco) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Christian Mawissa.

Finalização defendida em direção ao centro do gol. Diego Moreira (Strasburgo) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Valentín Barco. Gol!

Strasbourg 0, Monaco 1. Lamine Camara (Monaco) finalização com o pé direito do meio da área no ângulo superior direito. Finalização bloqueada, Julio Enciso (Strasburgo) finalização com o pé direito do lado esquerdo da pequena área. Assistência de Martial Godo





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Esporte Ligda Dos Campeões Strasburgo Monaco Golos Oportunidades Perdidas Julio Enciso Lamine Camara Maghnes Akliouche Jordan Teze Christian Mawissa Valentín Barco Ansu Fati Diego Moreira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sophie Charlotte faz agradecimento antes do último capítulo de 'Três Graças' | Celebridades'Mudou minha vida', afirmou a intérprete de Gerluce

Read more »

Strasbourg x Monaco Palpite – Análise e odds (17/05)Confira os melhores palpites para Strasbourg x Monaco, domingo (17) às 16h, no Estádio de la Meinau, pela Ligue 1.

Read more »

As 5 respostas que Neymar pode dar a Ancelotti em seu último jogo antes da convocaçãoCamisa 10 do Santos faz último jogo antes da lista final do treinador italiano, que indicou preocupação especial com a condição física do atacante

Read more »

Neymar: último jogo antes da convocação tem dor na panturrilha e substituição por enganoA tempestade perfeita em Itaquera: partida desastrosa, concussão e trapalhada da arbitragem numa manhã de domingo

Read more »