STM Declara Coronel do Exército Indigno para o Oficialato por Estelionato

STM Declara Coronel do Exército Indigno para o Oficialato por Estelionato
STMExércitoEstelionato
O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu, por unanimidade, declarar indigno para o oficialato o coronel do Exército Newton Figueiredo Correa, condenado por estelionato contra a Administração Militar. A decisão se baseia em esquema criminoso no Hospital Militar do Recife, com prejuízo superior a R$ 4,4 milhões.

O Superior Tribunal Militar ( STM ) tomou uma decisão unânime que repercute no âmbito das Forças Armadas . O colegiado declarou indigno para o oficialato o coronel do Exército Newton Figueiredo Correa, condenado por estelionato contra a Administração Militar. A decisão, proferida em sessão plenária, consolida um processo que se arrasta desde 2020, quando a primeira instância da Justiça Militar condenou Correa a oito anos de reclusão.

A recente resolução do STM, embora não revise a sentença condenatória, demonstra a firmeza do tribunal em aplicar os preceitos éticos e morais que regem a conduta dos militares, especialmente oficiais. A análise da indignidade se concentra em verificar se a conduta do militar, após a condenação, permanece compatível com os valores fundamentais das Forças Armadas. A decisão de declarar o coronel indigno para o oficialato é um marco, sublinhando a intolerância do STM com atos que ferem a confiança depositada na instituição e em seus membros.\A complexidade do caso reside na natureza dos crimes cometidos e no cargo de alta patente ocupado por Correa. Os autos revelam que o coronel foi o principal articulador de um esquema criminoso que operava no Hospital Militar de Área do Recife. A fraude, que envolveu a emissão fraudulenta de notas fiscais, simulava a compra de materiais de informática e medicamentos que, na realidade, nunca foram entregues. O objetivo era desviar recursos públicos em benefício próprio. O STM, ao analisar o caso, constatou que as fraudes ocorreram em 94 ocasiões distintas, resultando em um prejuízo que ultrapassa a cifra de 4,4 milhões de reais. A gravidade da situação é agravada pela posição de Correa como diretor do hospital e ordenador de despesas da unidade. A sentença condenatória original destaca que ele se aproveitou da confiança inerente ao seu cargo para viabilizar os crimes, demonstrando uma premeditação e um abuso de poder que chocam a ética militar. A decisão do STM não apenas sanciona o coronel, mas também envia um sinal claro sobre a importância da probidade e da responsabilidade na gestão dos recursos públicos.\A decisão do STM de declarar o coronel indigno para o oficialato se junta a outras ações tomadas em relação a indivíduos envolvidos no mesmo esquema criminoso. O tribunal já havia declarado a perda do posto e da patente de outros militares ligados às fraudes, incluindo um tenente-coronel da reserva, um primeiro-tenente e uma primeira-tenente da reserva. Essas medidas demonstram a determinação do STM em punir todos os envolvidos, independentemente do posto ou da patente. A atuação do STM reflete a necessidade de preservar a imagem e a credibilidade das Forças Armadas, agindo com rigor contra qualquer forma de corrupção ou desvio de conduta. A iniciativa de CartaCapital em buscar a defesa do coronel demonstra o compromisso com a transparência e a pluralidade de informações. O veículo entrará em contato com a defesa para obter uma resposta sobre a decisão, garantindo que todas as perspectivas sejam consideradas na cobertura do caso. A atenção da mídia e da sociedade civil a casos como este é fundamental para o fortalecimento das instituições e para a promoção de uma cultura de integridade no serviço público

STM Exército Estelionato Corrupção Forças Armadas

 

