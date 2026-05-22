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STJD anula partida entre Mauaense-SP e Itacoatiara

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STJD anula partida entre Mauaense-SP e Itacoatiara
STJDMauaense-SPItacoatiara
📆5/22/2026 10:56 PM
📰exame
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O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anulou a partida entre Mauaense-SP e Itacoatiara, válida pela 2ª fase da Copa do Brasil Feminina.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva ( STJD ) anulou a partida entre Mauaense-SP e Itacoatiara , válida pela 2ª fase da Copa do Brasil Feminina. A decisão unânime foi tomada na manhã desta sexta-feira, após pedido de impugnação do Itacoatiara , que alegou erro de direito na validação do gol.

O Mauaense havia vencido a partida por 1 a 0, com um gol que entrou por fora da rede. A arbitragem havia mantido a decisão, garantindo a classificação do Mauaense.

No entanto, a defesa do Mauaense argumentou que se tratava de erro de fato, sustentando que a arbitragem verificou as redes antes do início da partida e não identificou problemas. A procuradora Rita Bueno acompanhou esse entendimento, mas acabou superado pela maioria dos votos. O relator do processo, Maxwell Vieira, considerou que o caso se enquadra na norma e votou pela anulação da partida. A partida deverá ser remarcada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A decisão é um exemplo de como a justiça desportiva pode ser aplicada de forma rigorosa, garantindo a integridade do esporte. O caso também destaca a importância da arbitragem em partidas importantes, como a Copa do Brasil Feminina

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