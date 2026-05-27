STJ suspende penduricalhos de ministro afastado por assédio sexual

O Superior Tribunal de Justiça suspendeu os benefícios extras do ministro Marco Buzzi, afastado por denúncias de assédio sexual. O magistrado é acusado de importunação sexual contra uma jovem de 19 anos, e o tribunal decidiu por unanimidade instaurar processo administrativo disciplinar.

O ministro afastado do Superior Tribunal de Justiça ( STJ ), Marco Buzzi , teve sua verba de penduricalhos suspensa por decisão do tribunal, após ser alvo de investigações relacionadas a denúncias de assédio sexual .

Sem considerar descontos de previdência, imposto de renda e a retenção referente ao teto constitucional, o valor bruto recebido pelo magistrado em maio chegou a aproximadamente R$ 150 mil, incluindo auxílios e gratificações que agora foram cortados. A medida foi tomada pelo plenário do STJ, que acolheu o pedido da corregedoria nacional de justiça, visando garantir a regularidade da apuração e evitar o uso de recursos públicos durante o afastamento.

Buzzi é acusado de importunação sexual contra uma jovem de 19 anos, filha de um casal de amigos. O caso ganhou repercussão nacional após a vítima relatar que o ministro a teria assediado durante um jantar em sua residência, em Brasília. A defesa de Buzzi nega as acusações, alegando que as provas testemunhais seriam ilícitas por terem sido produzidas sem a participação de advogados.

O plenário do STJ decidiu, por unanimidade, instaurar um processo administrativo disciplinar contra o ministro, além de manter o afastamento cautelar até a conclusão do procedimento. A deliberação ocorreu após o ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar um pedido da defesa para suspender a sindicância que embasou o processo. A defesa de Buzzi argumentava que as provas testemunhais compartilhadas no procedimento seriam ilícitas, pois foram colhidas sem a presença de seus advogados.

Também solicitava a paralisação da apuração até análise do Supremo, mas o pedido foi rejeitado. Marco Buzzi já estava afastado de suas funções desde fevereiro deste ano, quando a Corregedoria Nacional de Justiça abriu uma reclamação disciplinar contra ele. O magistrado, que completa mais de 20 anos na magistratura, agora aguarda o desenrolar do processo administrativo.

A suspensão dos penduricalhos, como são chamados os benefícios extras além do salário, foi uma medida adicional do STJ para reforçar a transparência e a moralidade no serviço público. Entre os penduricalhos cortados estão o auxílio-moradia, o auxílio-saúde e outras gratificações que elevavam significativamente a remuneração do ministro, mesmo durante o afastamento.

Esse tipo de benefício tem sido alvo de críticas da sociedade civil e de órgãos de controle, sendo frequentemente apontado como um dos fatores que inflam os salários no Judiciário brasileiro. A decisão do STJ de suspender os penduricalhos de Buzzi segue uma tendência de maior rigor nessa área, especialmente em casos em que magistrados são investigados por condutas incompatíveis com o cargo.

O caso também levanta questões sobre a eficácia dos mecanismos de controle interno do Poder Judiciário e a necessidade de reformas para evitar abusos. A vítima, que prestou depoimento à Corregedoria, relatou detalhes do ocorrido, incluindo toques inadequados e comentários de cunho sexual. A defesa de Buzzi contesta a versão, afirmando que se trata de uma armação política movida por interesses escusos.

No entanto, a unanimidade dos ministros do STJ em instaurar o processo disciplinar sugere que há indícios fortes contra o magistrado. O processo administrativo disciplinar corre em sigilo, mas o STJ deve divulgar uma decisão final nos próximos meses. Se condenado, Buzzi pode ser aposentado compulsoriamente ou até mesmo perder o cargo, dependendo da gravidade das infrações. Enquanto isso, permanece afastado, sem receber os penduricalhos, mas mantendo o salário base.

Essa situação evidencia a complexidade dos trâmites disciplinares no Judiciário, que muitas vezes são criticados pela morosidade e pela falta de transparência. A sociedade espera que o caso de Marco Buzzi sirva de exemplo para coibir futuras ocorrências de assédio e corrupção no sistema judiciário brasileiro





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