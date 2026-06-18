STJ retoma julgamento que pode restaurar condenação no caso Crime da 113 Sul

Sexta Turma do STJ analisa recursos do Ministério Público contra anulação da condenação de Adriana Villela, acusada de mandar matar os pais e a empregada em 2009. Relator mantém decisão que anulou pena por cerceamento de defesa.

O Superior Tribunal de Justiça ( STJ ) retomou nesta quinta-feira, 18 de junho, o julgamento dos recursos apresentados pelo Ministério Público do Distrito Federal contra a decisão que anulou a condenação de Adriana Villela , acusada de mandar matar seus pais e a empregada da família em 2009, no caso conhecido como Crime da 113 Sul.

A Sexta Turma do tribunal analisa se a condenação, que totalizava 61 anos de prisão, deve ser restaurada. Até o fim da tarde, dois ministros, o relator Sebastião Reis Júnior e Rogério Schietti Cruz, votaram por manter a anulação, com o segundo mudando seu posicionamento em relação a um julgamento anterior. Os votos dos ministros Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas e Og Fernandes ainda não foram computados.

A sessão é virtual e pode se estender até 24 de junho, se não houver pedidos de vista ou adiamento. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, reafirmou em seu voto que a disponibilização tardia das mídias com depoimentos que incriminavam Adriana prejudicou sua defesa, configurando cerceamento e ofensa à paridade de armas. Ele destacou que o vício comprometeu tanto a primeira quanto a segunda fase do Tribunal do Júri.

O ministro também acolheu embargos de declaração da OAB-DF, apenas para esclarecimentos, sem alterar o resultado. A anulação da condenação foi decidida em setembro de 2025, também pela Sexta Turma, por 3 votos a 2, com o argumento de que houve cerceamento de defesa. Na ocasião, os vídeos dos depoimentos dos executores só foram disponibilizados à defesa no sétimo dia do júri, em 2019, após terem sido exibidos no documentário Crime da 113 Sul, do Globoplay.

Com a anulação, as provas e depoimentos colhidos desde 2010 foram invalidados e Adriana voltou a ser ré. O Ministério Público recorreu e a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da restauração da condenação. O crime ocorreu em 28 de agosto de 2009, no bloco C da 113 Sul, em Brasília, onde foram assassinados o casal de idosos e a empregada. Os corpos foram encontrados três dias depois, em estado de decomposição





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