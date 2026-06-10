STJ nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra e Justiça de SP mantém prisão preventiva

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou pedido de liberdade da influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa preventivamente desde maio. A decisão ocorre no mesmo dia em que a Justiça paulista também rejeitou transferência para Sala de Estado-Maior ou prisão domiciliar, considerando que a penitenciária oferece condições adequadas.

O Superior Tribunal de Justiça ( STJ ) julgou nesta terça-feira, 9, um pedido de liberdade apresentado pela defesa de Deolane Bezerra Santos, influenciadora digital e advogada presa preventivamente desde o dia 21 de maio.

A decisão foi tomada pela Quinta Turma do tribunal, composta pelos ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Maria Marluce Caldas e Messod Azulay Neto. Eles negaram o pedido sob a alegação de que não há justificativa para a intervenção do STJ no momento, pois outras solicitações de liberdade ainda estão pendentes de análise em tribunais de instâncias inferiores, como o Tribunal de Justiça de São Paulo.

A defesa argumentou que a prisão preventiva não se justifica, pois não haveria risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à fuga. Alegaram também que as provas já estão sob poder das autoridades. Paralelamente, a Justiça de São Paulo havia negado, no mesmo dia, outro pedido da defesa para que Deolane fosse transferida para uma Sala de Estado-Maior ou tivesse a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar.

A decisão foi proferida pelo juiz Deyvison Heberth dos Reis, da 3ª Vara de Presidente Venceslau, no âmbito da Operação Vérnix. A defesa, que é advogada inscrita na OAB-SP, sustentou que ela está custodiada no Complexo Penal de Tupi Paulista em condições inadequadas, com problemas de ventilação, calor excessivo, alimentos impróprios e falta de itens de higiene, além de alegações de Infestação de escorpiões e forte odor de tinta.

Argumentaram ainda que Deolane sofre de síndrome do pânico, usa medicação controlada e teria passado por episódios de queda de pressão e tontura. O magistrado, entretanto, considerou informações da penitenciária que apontam que ela está em um Pavilhão Especial, com celas individuais equipadas com cama, mesa, cadeira, banheiro, ventilador, televisão, água gelada e solário. A unidade negou irregularidades e afirmou realizar dedetizações periódicas.

O juiz entendeu que o local atende à prerrogativa profissional do Estatuto da Advocacia, não havendo necessidade de uma Sala de Estado-Maior específica, pois uma cela especial com condições adequadas supre a exigência. Também rejeitou a prisão domiciliar, pois o pedido já havia sido analisado anteriormente e outras tentativas no STF e no TJ-SP não tiveram êxito.

Deolane Bezerra é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro, associação com o tráfico de drogas e suposta integração ao Primeiro Comando da Capital (PCC), no âmbito de uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil. A prisão preventiva foi decretada em 21 de maio. A Operação Vérnix teve como alvo supostas redes de lavagem de capitais vinculadas à facção criminosa.

A decisão do STJ reforça a manutenção da prisão cautelar, enquanto os outros habeas corpus seguem tramitando nas instâncias inferiores. O caso ilustra os debates jurídicos sobre as condições carcerárias para advogados e a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. O Estatuto da OAB prevê a Sala de Estado-Maior como acomodação especial para advogados presos antes da condenação definitiva, separada das celas comuns.

A interpretação do juiz e dos ministros reflete uma tendência de flexibilização desse conceito, admitindo que estruturas prisionais existentes, se adequadas, podem equivaler a esse benefício. A situação de Deolane também levanta questões sobre o tratamento de saúde no sistema penitenciário e a compatibilidade com a dignidade da pessoa humana, considerando suas alegações de transtornos psicológicos. A negativa dos pedidos mantém a influenciadora na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, aguardando o julgamento de outras medidas nas cortes superiores.

A operação contra o PCC e a lavagem de dinheiro segue em andamento, com outros alvos já tendo sido presos ou investigados





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