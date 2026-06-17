STJ mantém prisão preventiva do influenciador Vinicius Buzeira acusado de lavagem de dinheiro e rifas clandestinas

O Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade manter a prisão preventiva do influenciador Vinicius Buzeira, considerado peça-chave em esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A corte rejeitou pedido de prisão domiciliar por falta de comprovação da necessidade de cuidados com filho doente e destacou risco de reincidência.
O Superior Tribunal de Justiça ( STJ ) decidiu, por unanimidade, manter a prisão preventiva do influenciador digital Vinicius Buzeira , conhecido como 'Buzeira', em julgamento realizado nesta terça-feira pela Quinta Turma da Corte.
A decisão seguiu o voto do relator, ministro Messod Azulay Neto, que considerou o acusado como um dos principais destinatários de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro e organização criminosa. O presidente da turma, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, havia pedido vista após argumentos da defesa sobre a possibilidade de prisão domiciliar devido a um filho doente, mas acabou acompanhando o relator, considerando o pedido genérico por falta de comprovação da necessidade de assistência paterna.
O STJ fundamentou a manutenção da prisão na necessidade de garantir a ordem pública e evitar o risco de reincidência criminal. Vinicius Buzeira foi preso em 14 de outubro, em Igaratá, interior de São Paulo, durante operação da Polícia Federal que investiga um esquema de rifas clandestinas e fraudes na internet. De acordo com as investigações, ele integrava uma organização criminosa que utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, incluindo movimentações em criptomoedas e transferências internacionais.
O influenciador, que acumula quase 15 milhões de seguidores em uma rede social, era acusado de promover sorteios não autorizados, estelionato e fraude na arrecadação de valores. A denúncia do Gaeco/MPF também aponta indícios de ligação com tráfico internacional de drogas e facções criminosas, além de usar suas redes para ostentar luxo e divulgar as rifas.
O Tribunal de Justiça Federal da 5ª Vara de Santos já havia aceitado a denúncia e determinado que a Polícia Federal conjugue este inquérito com as apurações da Operação Narco Bet, que ainda não foram concluídas. A defesa havia argumentado pela revisão da prisão, alegando condições pessoais e a necessidade de cuidados com o filho, mas o tribunal considerou insuficiente a comprovação dessas alegações.
Com a decisão do STJ, Buzeira segue preso preventivamente, respondendo agora por lavagem de dinheiro e organização criminosa, além das acusações relacionadas às rifas ilegais e fraudes. O caso ganhou grande repercussão devido à ampla base de seguidores do influenciador e à natureza sofisticada dos supostos crimes, que envolveriam operações financeiras complexas e possível conexão com o crime organizado
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