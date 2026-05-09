STJ decide que aluguel de imóvel residencial em condomínio por Airbnb depende de autorização de dois terços dos moradores

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a locação de imóveis residenciais em condomínios para estadias curtas, como as realizadas por plataformas no modelo Airbnb, depende de autorização em assembleia com aprovação de pelo menos dois terços dos condôminos. A decisão da Segunda Seção do STJ foi tomada na última quinta-feira (7) e envolve a locação de um apartamento em Minas Gerais.

O Superior Tribunal de Justiça ( STJ ) decidiu que a locação de imóveis residenciais em condomínios para estadias curtas, como as realizadas por plataformas no modelo Airbnb , depende de autorização em assembleia com aprovação de pelo menos dois terços dos condôminos .

A decisão da Segunda Seção do STJ foi tomada na última quinta-feira (7) e envolveu a locação de um apartamento em Minas Gerais. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, entendeu que os contratos intermediados por sistemas como o Airbnb são atípicos, pois não configuram nem locação residencial nem hospedagem hoteleira tradicional.

A realização dos contratos de estadia de curta temporada causa efeitos concretos no dia a dia dos condomínios, como o aumento da rotatividade de pessoas no local, o que gera impactos na segurança e no sossego dos moradores. A mudança na destinação do condomínio deve ser aprovada por dois terços dos condôminos, na ausência de tal aprovação, a utilização pretendida pela recorrente está vedada diante da previsão de uso residencial das unidades





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