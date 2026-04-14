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STJ Decide Futuro de Ministro Buzzi: Caso de Importunação Sexual em Análise

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STJ Decide Futuro de Ministro Buzzi: Caso de Importunação Sexual em Análise
STJMarco BuzziImportunação Sexual
📆4/14/2026 7:53 AM
📰CNNBrasil
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O plenário do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se reúne para decidir sobre a abertura de processo administrativo disciplinar contra o ministro Marco Buzzi, afastado após acusações de importunação sexual. A decisão segue a conclusão da sindicância interna. A votação é secreta.

O Superior Tribunal de Justiça ( STJ ) reúne-se nesta terça-feira, 14 de maio, para decidir o futuro do ministro Marco Buzzi , afastado de suas funções após graves acusações de importunação sexual. O plenário analisará o relatório final da sindicância interna que investigou o caso, com uma expectativa generalizada de abertura de um Processo Administrativo Disciplinar ( PAD ) e a manutenção do afastamento do ministro.

A votação, secreta, reunirá os 33 ministros que compõem o colegiado, sendo necessários ao menos 22 votos para que o PAD seja instaurado. O caso veio à tona em fevereiro, quando o plenário do STJ decidiu pela abertura da sindicância, culminando no afastamento de Buzzi uma semana depois. Antes disso, o ministro já havia solicitado licença médica de 90 dias.

A repercussão do caso foi intensa, com relatos de perplexidade e indignação por parte dos ministros que participaram da sessão que determinou o afastamento. A apresentação do relatório, inicialmente prevista para março, foi adiada a pedido da comissão responsável pela sindicância, o que demonstra a complexidade e a delicadeza das investigações.

Paralelamente, o caso também tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob a relatoria do ministro Kassio Nunes Marques, com a Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestando-se favoravelmente à abertura de inquérito para investigar a conduta de Buzzi. A acusação contra o ministro envolve um incidente ocorrido em janeiro deste ano, durante suas férias em Balneário Camboriú (SC), onde Buzzi é acusado de importunação sexual contra uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos.

A denúncia relata que o episódio teria acontecido quando a jovem se preparava para tomar um banho de mar. Diante das acusações, a defesa do ministro nega veementemente qualquer ato impróprio, sustentando que as informações divulgadas não correspondem à verdade e que as denúncias se baseiam em relatos sem provas concretas. Buzzi criticou o que considera um 'vazamento seletivo de informações', apontando uma tentativa de promover uma 'condenação antecipada' antes mesmo do julgamento final.

Até o momento, Buzzi está impedido de comparecer ao STJ, utilizar veículos oficiais e usufruir de outras prerrogativas inerentes ao cargo, embora continue recebendo seu salário mensal, no valor de R$ 44.047,88. A decisão do plenário do STJ terá grande impacto no futuro de Buzzi.

Se o PAD for aberto, o caso passará por uma fase de instrução com produção de provas, oitivas e outras diligências. Uma eventual condenação poderá resultar na aplicação de sanções administrativas, que estão sujeitas a um debate sobre a interpretação de recentes decisões.

Em particular, a decisão do ministro Flávio Dino, que reforçou que a aposentadoria compulsória não pode ser mais aplicada como pena máxima para violações disciplinares de magistrados. A alteração na Constituição, realizada em 2019, estabeleceu que a punição mais severa para magistrados deve ser a perda do cargo, não o afastamento remunerado.

O desfecho desta importante questão jurídica, que envolve não apenas a carreira do ministro Buzzi, mas também a interpretação da legislação e a aplicação de sanções no âmbito do Poder Judiciário, será acompanhado de perto pela sociedade e por juristas de todo o país. O caso coloca em evidência a importância da apuração de denúncias de condutas impróprias, a proteção dos direitos das vítimas e a responsabilidade dos magistrados no exercício de suas funções, garantindo a integridade e a confiança da sociedade no sistema judiciário brasileiro.

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