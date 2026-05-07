STF suspende julgamento sobre distribuição de royalties do petróleo até setembro

O ministro Flávio Dino pediu mais tempo para analisar o caso, suspendendo o julgamento no STF sobre a constitucionalidade da lei que altera a distribuição dos royalties do petróleo. A ministra Cármen Lúcia, relatora do caso, votou pela inconstitucionalidade de trechos da lei 12.734/2012, argumentando que ela extrapola os limites constitucionais ao redistribuir recursos para estados e municípios não produtores. O julgamento foi adiado por até 90 dias, mas a expectativa é que a retomada ocorra apenas após as eleições de outubro, possivelmente em novembro ou até 2027.

O ministro Flávio Dino solicitou mais tempo para analisar o caso nesta quinta-feira (7), após o voto da ministra Cármen Lúcia pela inconstitucionalidade de trechos da lei 12.734/2012 , que altera a distribuição dos royalties do petróleo entre estados e municípios produtores e não produtores.

Com essa decisão, o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) foi suspenso por até 90 dias. Como o prazo não considera o recesso do Judiciário em julho, a análise deve ser retomada apenas no início de setembro.

No entanto, nos bastidores da Corte, avalia-se que o tema dificilmente será levado a julgamento às vésperas das eleições de outubro, o que pode adiar a retomada do caso para novembro ou até 2027. Na sessão desta quinta (7), Cármen Lúcia foi a primeira a se manifestar, já que é a relatora do caso. Em seu voto, a magistrada entendeu que a Constituição garante tratamento diferenciado aos estados e municípios produtores ou afetados pela exploração de petróleo e gás natural.

Segundo ela, os royalties têm caráter de compensação financeira pelos impactos da atividade econômica e, por isso, esses entes sempre receberam parcelas maiores dos recursos. Para a relatora, a lei aprovada pelo Congresso em 2012 extrapolou os limites constitucionais ao ampliar a distribuição dos royalties para estados e municípios que não se enquadram como produtores nem confrontantes, ou seja, aqueles localizados em áreas próximas à exploração.

A ministra afirmou que, embora a Constituição preveja objetivos de redução das desigualdades regionais e desenvolvimento nacional, esses princípios não autorizam uma divisão obrigatoriamente igualitária das receitas do petróleo. Cármen Lúcia destacou que a mudança promovida pela lei causaria perda financeira aos entes que possuem direito constitucionalmente assegurado à compensação pela exploração dos recursos naturais. É legítimo e necessário que o legislador cuide dessa matéria, afirmou a ministra durante o voto.

Ela ponderou, no entanto, que a atuação do Congresso deve respeitar os limites estabelecidos pela Constituição. A relatora também considerou inconstitucional o trecho da lei que determinava a aplicação imediata das novas regras a contratos de exploração de petróleo já em vigor. Para a ministra, a norma não poderia retroagir para atingir contratos assinados antes de sua entrada em vigor. O caso reúne cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que questionam a lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2012.

As ações foram apresentadas pelos governos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e pela Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres de Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural (Abramt). A norma alterou as regras de distribuição dos recursos obtidos com a exploração de petróleo e gás natural, os chamados royalties e participações especiais.

Os royalties são compensações financeiras pagas pelas empresas petrolíferas à União pelo direito de explorar esses recursos naturais. Os valores arrecadados são posteriormente repartidos entre União, estados e municípios. Já as participações especiais são cobranças adicionais incidentes sobre campos de petróleo e gás natural com elevada produção ou alta rentabilidade. A lei de 2012 buscou tornar essa distribuição mais equilibrada entre estados produtores e não produtores.

Para isso, ampliou a parcela destinada a estados e municípios sem produção de petróleo, reduzindo a fatia dos estados produtores. Desde 2013, porém, a norma está suspensa por decisão liminar da própria ministra Cármen Lúcia, o que manteve em vigor as regras anteriores de divisão dos recursos. Na sessão, os ministros ouviram as sustentações orais dos representantes dos estados autores das ações, além da manifestação da Advocacia-Geral da União (AGU).

O tribunal também ouviu representantes admitidos como amicus curiae, entidades e instituições que contribuem com informações técnicas e diferentes pontos de vista para auxiliar os ministros na análise do processo. Fizeram sustentações representantes dos estados de Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Amapá, além de entidades como a Confederação Nacional de Municípios (CNM), a Associação dos Municípios Excluídos do Rol dos Recebedores de Royalties (Amroy) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Essas manifestações, em sua maioria, defenderam a constitucionalidade da norma





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