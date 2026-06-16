STF retoma análise de decisões que mantiveram presos Henrique e Felipe Vorcaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) está analisando as decisões do ministro André Mendonça que mantiveram presos os irmãos Henrique e Felipe Vorcaro, após o ministro Gilmar devolver o processo para julgamento.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) retomou a análise do julgamento da Segunda Turma em relação às decisões do ministro André Mendonça que mantiveram presos os irmãos Henrique e Felipe Vorcaro .

A análise foi retomada após o ministro Gilmar devolver o processo para julgamento, após ter pedido vista em maio. A decisão de Mendonça havia mantido os irmãos presos, incluindo a proibição de contato com outros investigados, a obrigação de informar eventual mudança de endereço e o comparecimento periódico à Justiça. O placar estava em 2 votos a 0 pela manutenção das prisões, com os votos de Mendonça e Luiz Fux.

A análise do STF também incluiu a investigação da Polícia Federal (PF) sobre a participação de Henrique e Felipe no esquema criminoso conhecido como





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