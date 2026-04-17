STF Restabelece Prisão Preventiva de Monique Medeiros no Caso Henry Borel

Ministro Gilmar Mendes atende pedido da PGR e pai da vítima, considerando a prisão 'imprescindível' para a ordem pública e a instrução criminal.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) restabeleceu, na última sexta-feira, a prisão preventiva de Monique Medeiros , acusada de participação no homicídio de seu filho, Henry Borel . A decisão partiu do ministro Gilmar Mendes , após a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) endossar uma reclamação apresentada por Leniel Borel, pai do menino e assistente de acusação no caso. Mendes ordenou o cumprimento imediato da medida, comunicando a autoridade policial e a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.

Ao analisar o pedido, Gilmar Mendes destacou que o STF já havia determinado a prisão preventiva de Monique Medeiros, decisão confirmada unanimemente pela Segunda Turma. Segundo o ministro, a medida se mantém como essencial para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, considerando a gravidade do crime e os episódios de coação de testemunhas. Em seu voto, Mendes ressaltou que a primeira fase de instrução sequer havia se iniciado e que testemunhas com contato próximo aos acusados e familiares da vítima foram arroladas para depor. 'A prisão preventiva permanece imprescindível, ainda, para se assegurar a instrução criminal. Ressalta-se que a primeira fase de instrução sequer se iniciou e que foram arroladas testemunhas que mantinham estreito contato com os acusados e familiares da vítima para prestar depoimentos em juízo', explicou o relator.

O ministro também pontuou que os acusados respondem não apenas por coação, mas também por fraude processual. Tais condutas, segundo Mendes, 'indicam desejo de embaraçar as investigações e, consequentemente, a regular instrução criminal, reforçando a necessidade da prisão para sua garantia'. A PGR, em seu parecer, sustentou que a decisão da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que em março relaxou a prisão sob o argumento de excesso de prazo, contraria os entendimentos já consolidados pelo próprio STF no âmbito do processo. Mendes avaliou que a revogação da prisão indicou que o juízo fluminense desconsiderou a fundamentação estabelecida pela Corte. Adicionalmente, o ministro apontou que a alegação de excesso de prazo foi uma manobra da defesa de um dos corréus, Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, visando esvaziar a sessão de julgamento, uma conduta classificada em primeira instância como atentatória à dignidade da Justiça. 'Quando o retardamento da marcha processual decorre de atos da própria defesa ou de incidentes por ela provocados, afasta-se a configuração de constrangimento ilegal', afirmou.

Ao determinar o restabelecimento da prisão, Gilmar Mendes orientou a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro a tomar as providências necessárias para garantir a integridade física e moral de Monique Medeiros. A manifestação da PGR, apresentada na véspera ao STF, foi favorável ao retorno à prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada pela morte de Henry Borel. O pronunciamento corroborou a reclamação enviada à Corte por Leniel Borel. Segundo a PGR, o STF já havia deliberado sobre o caso de Monique Medeiros em decisões anteriores, concluindo pela necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. A Procuradoria considerou que a revogação da prisão pela primeira instância desrespeitou a autoridade dessas decisões. A alegação de demora excessiva no processo também foi rechaçada pela PGR, que atribuiu o adiamento do julgamento a atos da defesa, e não a falhas do Judiciário, afastando a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo. A análise da duração da prisão, conforme a PGR, deve considerar critérios como razoabilidade, número de envolvidos e o comportamento das partes, e não apenas a contagem temporal. Por fim, a PGR concluiu pela violação à autoridade do STF e defendeu que a reclamação fosse acolhida, restabelecendo a prisão preventiva de Monique Medeiros, sustentando ainda que não há excesso de prazo quando a demora é causada por estratégias da defesa ou por circunstâncias justificáveis do processo.

O julgamento pela morte de Henry Borel, ocorrido em 8 de março de 2021, foi adiado em 23 de março após os advogados do ex-vereador Dr. Jairinho abandonarem o plenário. A juíza responsável classificou a ação como 'abandono ilegítimo' e remarcou o júri para 25 de maio.





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