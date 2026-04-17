STF restabelece prisão preventiva de Monique Medeiros no caso Henry Borel

Ministro Gilmar Mendes reverte decisão que concedeu liberdade provisória a Monique Medeiros, acusada de participação na morte do filho Henry Borel, considerando que manobras da defesa de Jairinho levaram ao excesso de prazo e que a prisão é necessária para a ordem pública e instrução criminal.

O ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), decidiu nesta sexta-feira, 17 de maio de 2024, restabelecer a prisão preventiva de Monique Medeiros , acusada de envolvimento na morte de seu filho, Henry Borel , ocorrida em 2021. Monique estava em liberdade provisória desde 23 de março, data em que ocorreu a última audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, a defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho e também réu no processo, abandonou a sessão, um ato que o STF considerou como manobra para atrasar o andamento do julgamento.

A decisão do ministro Gilmar Mendes atende à Reclamação (Rcl) 92.961, apresentada pelo pai da criança, Leniel Borel, que atua como assistente de acusação no caso. Leniel Borel questionou a revogação da prisão preventiva pela 2ª Vara Criminal do Rio, que havia justificado a soltura com base no excesso de prazo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao restabelecimento da medida cautelar, concordando com os argumentos do assistente de acusação.

Ao analisar o caso, o ministro relator enfatizou que o STF já havia validado a prisão preventiva de Monique Medeiros em uma decisão anterior, ratificada unanimemente pela Segunda Turma da Corte. A medida foi originalmente imposta com o objetivo de garantir a ordem pública e a correta instrução criminal, dadas a gravidade do crime e os indícios de que Monique teria coagido testemunhas. Gilmar Mendes argumentou que a Justiça do Rio, ao conceder a liberdade provisória, não observou o que foi previamente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1441912.

O relator detalhou que o suposto excesso de prazo na prisão de Monique Medeiros se deu, em grande parte, por ações da defesa de Jairinho, que visavam procrastinar o processo. Essa conduta, segundo o ministro, foi devidamente reprovada em primeira instância como um ato atentatório à dignidade da Justiça. Em suas próprias palavras, o ministro declarou que 'Quando o retardamento da marcha processual decorre de atos da própria defesa ou de incidentes por ela provocados, resta afastada a configuração de constrangimento ilegal'. Essa afirmação reforça a ideia de que a responsabilidade pelo atraso não pode recair sobre a acusação ou o Estado, mas sim sobre os envolvidos na defesa que empregam táticas dilatórias.

Ao restabelecer a prisão preventiva, o ministro Gilmar Mendes emitiu uma determinação à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro para que tome as providências necessárias para assegurar a integridade física e moral de Monique Medeiros. A acusada responde por homicídio qualificado por omissão, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com agravantes por se tratar de menor de 14 anos, descendente e vínculo doméstico. Além disso, Monique é acusada de duas torturas, também com agravantes relacionados ao contexto doméstico e à idade da vítima, e de coação no curso do processo. Monique Medeiros já havia sido presa em abril de 2021, um mês após a morte de Henry, mas obteve liberdade em 2022. Em 2023, ela retornou ao regime fechado após outra decisão do ministro Gilmar Mendes, sendo novamente solta apenas em março deste ano, antes da decisão atual.

A decisão do STF representa um novo capítulo na complexa investigação da morte de Henry Borel, reacendendo o debate sobre a aplicação da justiça em casos de grande comoção social e a importância da celeridade processual, sem que manobras defensivas comprometam o andamento da instrução criminal. A situação de Monique Medeiros volta a ser de reclusão, aguardando o desenrolar do processo que busca a completa elucidação dos fatos e a punição dos responsáveis pelo crime. A reiteração da prisão preventiva pelo Supremo sinaliza a preocupação da Corte com a garantia da ordem pública e a instrução processual, aspectos considerados cruciais para a administração da justiça neste caso de grande repercussão.

A defesa de Monique Medeiros ainda poderá se manifestar sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, buscando reverter o restabelecimento da prisão preventiva por meio de outros recursos cabíveis. No entanto, a postura firme do STF, respaldada pela concordância da Procuradoria-Geral da República, sugere que a manutenção da medida cautelar de prisão deve prevalecer, ao menos até que novas circunstâncias surjam ou que o julgamento final do caso seja alcançado. A retomada do processo e a busca por uma resolução definitiva continuam sendo os principais objetivos das partes envolvidas e do sistema judiciário, com o olhar da sociedade atento a cada desdobramento





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