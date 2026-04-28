STF reconhece competência para julgar Bolsonaro por calúnia contra procuradora

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que tem competência para processar e julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por crime de calúnia contra a procuradora da República Monique Cheker Mendes. O caso se refere a declarações de Bolsonaro em 2022, onde ele acusou a procuradora de forjar provas em uma investigação contra ele.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) tomou uma decisão significativa nesta terça-feira, 28 de maio, ao reconhecer sua competência para julgar uma queixa-crime apresentada pela procuradora da República Monique Cheker Mendes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro .

A decisão, unânime entre os membros da Primeira Turma, marca um ponto crucial no processo que envolve acusações de calúnia proferidas pelo ex-presidente em janeiro de 2022. A queixa-crime se baseia em declarações feitas por Bolsonaro durante uma entrevista ao programa “Pingos nos Is” da Jovem Pan, onde ele alegou que a procuradora teria forjado provas em uma investigação que o envolvia.

Essa investigação, datada de 2012, apurava um suposto crime ambiental relacionado à pesca em uma área protegida, ocorrido quando Bolsonaro ainda era deputado federal. A complexidade do caso reside na alteração da jurisprudência do STF em relação ao foro privilegiado, um tema que tem gerado debates acalorados no cenário jurídico brasileiro.

Inicialmente, a ministra Cármen Lúcia, relatora do caso, havia encaminhado o processo à Justiça Federal da 1ª Região em março de 2023, sob o argumento de que, com o fim do mandato presidencial, Bolsonaro havia perdido o foro na Corte. No entanto, o Ministério Público Federal (MPF) recorreu dessa decisão, sustentando que o STF havia modificado sua interpretação sobre o alcance do foro privilegiado.

A reviravolta no caso ocorreu em uma sessão virtual em 2024, quando a ministra Cármen Lúcia reconsiderou seu posicionamento. A mudança de entendimento foi motivada por uma decisão do plenário do STF em março de 2025, que estabeleceu a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados durante o exercício do cargo permanece válida, mesmo após o afastamento do agente público.

Essa nova interpretação jurídica permitiu que a Corte reconhecesse sua competência para julgar a queixa-crime contra o ex-presidente. A decisão da Primeira Turma do STF não apenas garante que o caso seja julgado na instância máxima do Poder Judiciário, mas também reforça a importância da jurisprudência na aplicação da lei e na garantia dos direitos de todos os cidadãos.

A intimação do ex-presidente e da procuradora da República para se manifestarem sobre a possibilidade de uma audiência de conciliação demonstra o compromisso do STF em buscar soluções justas e eficientes para os conflitos levados à sua apreciação. A conciliação, se aceita por ambas as partes, poderia agilizar a resolução do caso e evitar um processo judicial mais longo e desgastante.

A decisão do STF representa um marco importante na luta contra a desinformação e a calúnia, crimes que podem ter graves consequências para a vida pública e para a democracia. Ao reconhecer sua competência para julgar o caso, o STF reafirma seu papel como guardião da Constituição e defensor dos direitos fundamentais dos cidadãos. A expectativa é que o julgamento do mérito da queixa-crime ocorra em breve, com a apresentação de provas e argumentos pelas partes envolvidas.

O resultado do julgamento terá um impacto significativo no cenário político e jurídico brasileiro, e poderá influenciar futuras decisões sobre casos semelhantes. A decisão do STF também serve como um alerta para que agentes públicos e cidadãos em geral se abstenham de proferir acusações infundadas e de disseminar informações falsas, sob pena de responderem judicialmente por seus atos.

A liberdade de expressão é um direito fundamental, mas não pode ser utilizada como pretexto para a prática de crimes como a calúnia e a difamação. A busca pela verdade e pela justiça deve ser sempre o objetivo primordial de todos os envolvidos no sistema de justiça





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