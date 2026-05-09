STF publica documento para reafirmar autoridade e garantir cumprimento de decisões sobre penduricalhos

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou um documento para reafirmar sua autoridade e garantir o cumprimento de suas decisões sobre a proibição de penduricalhos, com um componente de imagem.

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou um documento com o objetivo de reafirmar sua autoridade e garantir o cumprimento de suas decisões sobre a proibição de penduricalhos.

A avaliação é de Silvio Cascione, diretor no Brasil da consultoria Eurasia, em entrevista ao WW. Segundo Cascione, a iniciativa do STF também teve um componente de imagem.

"Tentar reafirmar a autoridade e garantir o cumprimento dessas decisões e ainda conseguir vender essa imagem de um tribunal que tem uma preocupação com a retidão, tentar se posicionar com uma agenda positiva", afirmou





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