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STF: Ministro Nunes Marques Alinha-se com Bolsonaro em Ação Penal

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STF: Ministro Nunes Marques Alinha-se com Bolsonaro em Ação Penal
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📆5/12/2026 5:53 PM
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O ministro Nunes Marques, do STF, apresentou um voto em um caso relacionado ao 8 de janeiro que alinha-se com a defesa de Jair Bolsonaro, que busca anular sua condenação. A defesa alega que a condenação foi baseada em uma 'narrativa globalizante' e falta de provas diretas, enquanto Nunes Marques critica a responsabilização genérica e a ampliação da competência da Corte. A revisão criminal questiona a interpretação de crimes contra o Estado Democrático e sugere que o julgamento deveria ocorrer no plenário.

O ministro Nunes Marques, do STF , apresentou um voto em um caso relacionado ao 8 de janeiro que alinha-se com a defesa de Jair Bolsonaro, que busca anular sua condenação.

A defesa alega que a condenação foi baseada em uma 'narrativa globalizante' e falta de provas diretas, enquanto Nunes Marques critica a responsabilização genérica e a ampliação da competência da Corte. A revisão criminal questiona a interpretação de crimes contra o Estado Democrático e sugere que o julgamento deveria ocorrer no plenário. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

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