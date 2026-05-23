STF-ministro acusado de cerceamento da liberdade de expressão

Um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi acusado de cerceamento da liberdade de expressão pela empresa de notícias Rumble e a Trump Media, empresa pertencente a Truth Social e ao ex-presidente Donald Trump. A empresa solicitou a autorização para realizar a citação formal contra o ministro Alexandre de Moraes por e-mail, após o STF ter bloqueado a citação formal pela Convenção da Haia.

Um ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) foi acusado de cerceamento da liberdade de expressão pela empresa de notícias Rumble e a Trump Media , empresa pertencente a Truth Social e ao ex-presidente Donald Trump .

A empresa solicitou a autorização para realizar a citação formal contra o ministro Alexandre de Moraes por e-mail, após o STF ter bloqueado a citação formal pela Convenção da Haia. A decisão rompeu o bloqueio e permitiu que o caso avance em direção a uma eventual revelia ou análise de mérito. O ministro Alexandre de Moraes deve responder em um tribunal americano ou enfrentar uma sentença à revelia, caso não responda à intimação por e-mail





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