STF mantém Ricardo Couto no governo do Rio de Janeiro

Decisão do ministro Cristiano Zanin reafirma a permanência do presidente do TJ-RJ no cargo, em meio a disputa judicial sobre a linha sucessória no estado.

A disputa pelo governo do Rio de Janeiro permanece em aberto, com o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), reafirmando a permanência do desembargador Ricardo Couto , presidente do Tribunal de Justiça do Estado, no cargo de governador em exercício.

A decisão, proferida nesta sexta-feira (24), responde a um pedido do PSD, partido do ex-prefeito Eduardo Paes, que buscava a confirmação de uma liminar anterior. A complexa situação política no estado se intensificou após a renúncia do ex-governador Cláudio Castro, que ocorreu às vésperas de sua cassação, e a subsequente vacância nos cargos de vice-governador e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Essa sequência de eventos desencadeou uma batalha jurídica entre os pré-candidatos à sucessão estadual, Douglas Ruas e Eduardo Paes, com implicações diretas na definição da linha sucessória e no futuro político do Rio de Janeiro. A raiz do conflito reside na interpretação da ordem de sucessão em caso de vacância do cargo de governador. Douglas Ruas, recém-eleito presidente da Alerj, argumenta que, na ausência do governador eleito, a Constituição Estadual prevê que o presidente da Assembleia assuma o governo.

No entanto, a peculiaridade da situação é que, no momento em que o cargo de governador ficou vago, a presidência da Alerj também estava desocupada. Diante desse cenário, o STF, em decisão liminar, determinou que o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, assumisse interinamente o governo, uma medida que visava evitar um vácuo de poder e garantir a estabilidade institucional.

A eleição de Ruas para a presidência da Alerj, embora relevante para a dinâmica interna da Assembleia, não altera a decisão do plenário do STF, conforme reiterado pelo ministro Zanin. A Corte ainda precisa analisar o pedido de Ruas, mas a permanência de Couto no governo parece consolidada, pelo menos por ora.

A crise institucional no Rio de Janeiro se aprofundou com a cassação do mandato do então presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, e a renúncia de Cláudio Castro, que ficou inelegível por oito anos. A ausência de um vice-governador, desde maio de 2025, quando Thiago Pampolha assumiu uma vaga no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), complicou ainda mais o cenário.

O STF se viu, então, diante da necessidade de definir o processo de escolha do novo governador, ponderando entre a realização de eleições diretas ou indiretas. A discussão sobre o formato da eleição foi interrompida após um pedido de vista do ministro Flávio Dino, com o placar indicando uma tendência de 4 a 1 a favor de eleições indiretas.

A decisão final, no entanto, permanece pendente, e a permanência de Ricardo Couto no governo, embora garantida por ora, não elimina a incerteza sobre o futuro político do estado. A complexidade da situação exige uma análise cuidadosa e uma solução que preserve a estabilidade institucional e a legitimidade democrática





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