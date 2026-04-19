STF mantém prisão de Monique Medeiros e dá 24h para Polícia Penal informar local de apresentação

Ministro Gilmar Mendes, do STF, rejeitou embargos da defesa e determinou que Monique Medeiros, acusada na morte de Henry Borel, se apresente em até 24 horas em unidade indicada pela Polícia Penal do Rio. Decisão visa garantir a integridade da ré e manter a ordem de prisão.

O ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), determinou em caráter de urgência, com prazo de 24 horas, que a Secretaria estadual de Polícia Penal do Rio de Janeiro informe em qual unidade prisional Monique Medeiros , acusada de participação no assassinato de seu filho Henry Borel em 2021, deverá se apresentar. A decisão, proferida neste sábado, rejeitou os embargos de declaração apresentados pela defesa de Monique, mantendo assim a ordem de sua prisão preventiva .

Este recurso da defesa visava contestar uma determinação anterior de Mendes, que havia restabelecido a prisão de Monique na sexta-feira, após manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). A PGR endossou uma reclamação apresentada por Leniel Borel, pai da vítima e assistente de acusação no caso, que argumentou o risco de soltura para a instrução processual e a segurança das testemunhas. Além da apresentação voluntária e definição de local de custódia, o ministro também indeferiu outros pedidos da defesa, reforçando a necessidade da prisão imediata.

Mendes ressaltou que os embargos foram acolhidos apenas para complementar a fundamentação da decisão anterior, sem alterar o resultado. A determinação de prisão imediata de Monique Medeiros visa garantir sua integridade física e moral, conforme expresso na decisão. Leniel Borel, pai de Henry, celebrou a decisão como um “marco moral para todas as famílias que enfrentam a dor da violência e da impunidade”, reiterando seu compromisso com a busca por justiça e afirmando que “ninguém está acima da lei”. Ele enfatizou que a luta é por Henry e por todas as vítimas no Brasil.

O julgamento pela morte de Henry Borel sofreu uma interrupção significativa em 23 de março, quando os advogados do ex-vereador Dr. Jairinho, ex-companheiro de Monique e réu no caso, abandonaram o plenário. A juíza Elizabeth Louro classificou o ato como “abandono ilegítimo” e remarcou o júri para 25 de maio. Na ocasião, a juíza havia determinado o relaxamento da prisão de Monique Medeiros, com expedição de alvará de soltura, considerando que mantê-la detida seria um “constrangimento legal”, visto que ela não contribuiu para o adiamento do julgamento. Dr. Jairinho permanece preso.

Após a suspensão do julgamento, enquanto Jairinho e Monique demonstraram alívio, Leniel Borel expressou sua dor. Monique foi liberada da penitenciária Talavera Bruce acompanhada por sua equipe de defesa e familiares, e levou consigo um gato que adotou na prisão.

Um dos advogados de Monique, Hugo Novais, declarou na época que a decisão da juíza estava em conformidade com a Constituição e que sua cliente poderia se preparar para o júri em casa, expressando “êxtase” e a sensação de “alívio”. Ele mencionou que Monique estava consciente da acusação, apesar do sofrimento no cárcere, e predisposta a esclarecer os fatos para a sociedade. A defesa buscava contextualizar os eventos e obter a declaração de inocência, reconhecendo que a batalha jurídica ainda não havia terminado.

Os eventos que levaram à morte de Henry Borel ocorreram na tarde de 7 de março de 2021. Após um passeio com o pai, Henry retornou ao apartamento onde morava com a mãe, Monique Medeiros, e o então namorado dela, Dr. Jairinho. Segundo relatos, Henry apresentava choro e vômitos ao chegar em casa. Mais tarde, por volta das 3h30, o casal levou Henry à emergência do Hospital Barra D’Or, alegando que ele havia caído da cama. As pediatras da unidade atestaram o óbito, declarando que o menino já chegou sem vida ao hospital. A investigação subsequente apontou para uma série de agressões que culminaram na morte da criança





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