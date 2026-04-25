STF Mantém Prisão de Ex-Presidente do BRB e Altera Medida para Advogado Investigado

O ministro Gilmar Mendes votou pela manutenção da prisão preventiva de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, devido a indícios de recebimento de vantagens indevidas. A prisão domiciliar com medidas cautelares foi proposta para o advogado Daniel Lopes Monteiro.

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) manteve a prisão preventiva de Paulo Henrique Costa , ex-presidente do Banco de Brasília ( BRB ), em decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes .

A votação ocorreu durante uma sessão de referendo de decisão monocrática, consolidando a medida cautelar que já havia sido aplicada anteriormente. A manutenção da prisão se baseia em fortes indícios de que Paulo Henrique Costa teria recebido vantagens indevidas em troca de favorecimentos direcionados ao Banco Master.

As investigações apontam para um esquema complexo onde o então dirigente do BRB teria sido beneficiado com a aquisição de imóveis de alto valor, em uma conexão direta com a compra de carteiras de crédito da instituição financeira privada. Para o ministro Gilmar Mendes, a liberdade de Paulo Henrique Costa representaria um risco concreto à instrução do processo, com potencial para comprometer a coleta de provas e a identificação de outros envolvidos no esquema.

A gravidade das acusações e a possibilidade de influência sobre testemunhas e outros investigados justificaram, na visão do magistrado, a necessidade de manter a prisão preventiva como medida essencial para garantir a efetividade da justiça. A decisão ressalta a importância de preservar a integridade do processo investigatório e de evitar qualquer tentativa de obstrução ou manipulação de evidências.

A complexidade do caso e o alto valor dos bens supostamente recebidos como propina demonstram a magnitude do esquema e a necessidade de uma investigação rigorosa e completa. Em um ponto de divergência, o ministro Gilmar Mendes analisou a situação de Daniel Lopes Monteiro, advogado também investigado no caso, e propôs uma medida cautelar menos severa.

Embora reconheça a existência de indícios de participação do advogado nos atos investigados, o ministro avaliou que, até o momento, não há elementos suficientes para equiparar sua conduta à dos principais alvos da apuração. Gilmar Mendes enfatizou a importância de distinguir, com cautela, a atuação profissional legítima da advocacia de eventuais excessos que possam configurar crimes.

Ele ressaltou que parte das condutas atribuídas a Daniel Lopes Monteiro podem estar inseridas no exercício regular da profissão, o que exige uma análise mais aprofundada antes da adoção de medidas mais gravosas, como a prisão preventiva. O ministro defendeu que a advocacia é uma atividade essencial à administração da justiça e que a restrição indevida da liberdade profissional pode comprometer o direito de defesa dos cidadãos.

Com base nesse entendimento, Gilmar Mendes propôs a substituição da prisão preventiva de Monteiro por prisão domiciliar, acompanhada de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de contato com outros investigados e restrições ao exercício profissional em casos relacionados à investigação. Essa proposta visa garantir a colaboração do advogado com as investigações, ao mesmo tempo em que preserva seus direitos e prerrogativas profissionais.

A decisão do ministro Gilmar Mendes também considerou o princípio da proporcionalidade e a necessidade de tratamento isonômico entre os investigados. Ele observou que outros envolvidos no caso, com participação considerada mais relevante, estão submetidos a medidas cautelares menos severas, o que reforça a necessidade de uma análise individualizada de cada situação.

O ministro enfatizou que o julgamento ocorre em uma fase preliminar da investigação, com base em uma cognição limitada, e que novas provas podem surgir e levar à revisão das medidas adotadas. Ele ressaltou a importância de manter a flexibilidade e a capacidade de adaptação ao longo do processo investigatório, de modo a garantir que as medidas cautelares sejam sempre proporcionais à gravidade das acusações e à necessidade de proteger a instrução do processo.

A decisão de Gilmar Mendes demonstra um compromisso com a aplicação da lei de forma justa e equilibrada, buscando conciliar a necessidade de investigar e punir os responsáveis por eventuais crimes com a preservação dos direitos e garantias fundamentais dos investigados. A complexidade do caso e a importância dos princípios envolvidos exigem uma análise cuidadosa e ponderada, e a decisão do ministro Gilmar Mendes reflete essa abordagem





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