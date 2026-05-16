STF mantém decisão sobre revisão de aposentadorias do INSS

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão que rejeita a revisão da vida toda das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com votação de 8 a 2. O relator Alexandre de Moraes considerou a decisão anterior regular, sem necessidade de ajustes.

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão que rejeita a revisão da vida toda das aposentadorias do INSS, com votação de 8 a 2.

O relator Alexandre de Moraes considerou a decisão anterior regular, sem necessidade de ajustes. A questão ainda será analisada na ADI 2.111, sem data definida. A decisão de março de 2024, que anulou a possibilidade de escolha da regra mais favorável, também permanece em vigor. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores.

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