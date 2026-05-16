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STF mantém decisão sobre revisão da vida toda das aposentadorias e kinks do oxigênio no mergulho em ilhas

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STF mantém decisão sobre revisão da vida toda das aposentadorias e kinks do oxigênio no mergulho em ilhas
STFSupremo Tribunal FederalRevisionar Aposentadorias
📆5/16/2026 2:22 PM
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A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu este dia 15 de junho manter a decisão da Corte que rejeitou a revisão da vida toda das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em um Recurso Extraordinário 1.276.977. O STF também decidiu que o uso do Fundo de Garantia para pagar dívidas via Desenrola 2.0 estará disponível a partir de 25 de maio.

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal ( STF ) decidiu neste dia 15 de junho manter a decisão da Corte que rejeitou a revisão da vida toda das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário 1.276.977, em que o uso do Fundo de Garantia para pagar dívidas via Desenrola 2.0 estará disponível a partir de 25 de maio. Em novembro do ano passado, a Corte decidiu cancelar a tese jurídica que permitiu revisão da vida toda das aposentadorias.

Na mesma decisão, o Supremo reafirmou que os aposentados não terão que devolver valores que foram pagos por meio de decisões definitivas e provisórias assinadas até 5 de abril de 2024, data na qual foi publicada a ata do julgamento que derrubou a tese de revisão da vida toda

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